Previsioni del prezzo dell’oro: ecco perché salirà a un nuovo record

Il prezzo dell’oro si è mosso lateralmente negli ultimi giorni mentre gli investitori valutano l’impatto della decisione sui tassi di interesse della scorsa settimana da parte della Federal Reserve. Dopo essere salito al massimo storico di $ 2.082 ad aprile, il metallo è sceso a $ 1.960. Il metallo è salito di oltre il 20% dal livello più basso del 2022.

Il caso rialzista per l’oro

Ci sono due motivi principali per cui i prezzi dell’oro potrebbero continuare a salire nei prossimi mesi. In primo luogo, la Federal Reserve ha probabilmente concluso il suo ciclo di rialzi. Come abbiamo scritto qui , la scorsa settimana la banca ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Ha avvertito che probabilmente riprenderà il ciclo di escursioni entro la fine dell’anno.

Tuttavia, è probabile che la banca non aumenti di nuovo poiché l’inflazione sta diminuendo. I dati pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) principale è sceso al 4,0% a maggio. Se la tendenza continua, l’inflazione si sposterà probabilmente verso l’obiettivo della Fed nel quarto trimestre di quest’anno o nel primo trimestre del prossimo anno.

In secondo luogo, ci sono preoccupazioni per la situazione del debito degli Stati Uniti. I dati più recenti mostrano che il debito pubblico americano è salito a oltre 32 trilioni di dollari. E il recente accordo sul tetto del debito ha garantito che il debito supererà i 36 trilioni di dollari nei prossimi anni.

Non si prevede che una crisi del debito accada presto. Tuttavia, in futuro, c’è la possibilità che i creditori americani richiedano tassi di interesse più elevati. In tutto questo, l’oro sarà un buon rifugio sicuro per gli investitori.

In terzo luogo, come abbiamo scritto prima , la de-dollarizzazione è in corso mentre i paesi diversificano le loro riserve. Paesi come Russia, Cina, India e Turchia hanno continuato ad accumulare riserve auree. Poiché la sfiducia nei confronti del dollaro USA continua, è probabile che l’oro veda una maggiore domanda.

Allo stesso tempo, la produzione di oro non sta crescendo così velocemente come la domanda. L’offerta è aumentata solo dell’1% nel primo trimestre poiché la domanda è rimasta elevata.

Analisi tecnica del prezzo dell’oro

L’altro caso rialzista per i prezzi dell’oro è tecnico. Il grafico sopra mostra che il prezzo dell’oro ha formato un modello a coppa e manico mostrato in viola. Ora sta formando la sezione del manico di questo modello. Inoltre, l’oro è bloccato al di sopra della media mobile a 100 giorni. Anche l’oro si è spostato leggermente al di sotto del supporto chiave a 1.960 dollari, il punto più alto nel febbraio di quest’anno.

Pertanto, è probabile che il prezzo dell’oro si riprenda nei prossimi mesi. Un ulteriore rialzo sarà confermato se il prezzo supererà l’importante livello di resistenza a 2.000$.