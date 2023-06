Berkeley avverte di un calo delle vendite del 20% quest’anno: ecco perché

Berkeley Group Holdings PLC (LON: BKG) ha chiuso mercoledì in leggero calo, anche se ha riportato una sana crescita annualizzata dell’utile ante imposte per l’anno fiscale 2023.

Gli azionisti sono preoccupati perché il management ha avvertito di un calo del 20% delle vendite quest’anno poiché i tassi sono più alti (scopri di più) e un contesto normativo piuttosto difficile continua a limitare gli investimenti nell’edilizia.

Tuttavia, lo sviluppatore immobiliare di fascia alta ha ribadito la sua guida per 1,05 miliardi di sterline (1,34 miliardi di dollari) di profitto nell’anno fiscale 2024 e 2025.

Berkeley ha anche affermato oggi che rimane impegnata a restituire 283 milioni di sterline all’anno agli azionisti fino a settembre 2025.

Per il suo anno fiscale 2023 che si è concluso il 30 aprile, Berkeley Group Holdings PLC ha registrato un utile ante imposte di 604 milioni di sterline, in aumento del 10% rispetto a un anno fa e superando il consenso di circa 6,5 milioni di sterline.

Comprese le joint venture, la società quotata a Londra ha consegnato 4.637 case nel suo recente anno finanziario; più o meno lo stesso rispetto a un anno fa. Le sue entrate, tuttavia, sono passate da 2,35 miliardi di sterline a 2,55 miliardi di sterline. In un comunicato stampa di oggi, il CEO Rob Perrins ha dichiarato:

Siamo in una buona posizione per continuare a investire nei nostri siti di rigenerazione esistenti, ma rimarremo cauti nell’impegnarci in nuovi investimenti fino a quando non saranno presenti le condizioni per la crescita.