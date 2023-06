USD/MXN: il peso attende la decisione della banca centrale messicana

L’economia messicana sta sparando a tutti i cilindri poiché il paese beneficia della sua vicinanza agli Stati Uniti. Di conseguenza, quest’anno il tasso di cambio USD/MXN è sceso e si trova al livello più basso da aprile 2016. È crollato di oltre il 33% rispetto al livello più alto durante la pandemia.

Crescita economica del Messico

Copy link to section

Il mondo sta attraversando grandi cambiamenti e riallineamento mentre aumentano le tensioni tra le due maggiori economie del mondo. In seguito alla pandemia di Covid-19 e all’invasione russa dell’Ucraina, la maggior parte delle aziende ha iniziato a modificare le proprie catene di approvvigionamento.

Oggi molte aziende americane hanno iniziato a trasferirsi in Messico per tre motivi principali. Innanzitutto, il Messico è estremamente vicino agli Stati Uniti. In secondo luogo, i due paesi hanno un accordo di libero scambio, il che significa che la maggior parte delle importazioni non è tassata.

In terzo luogo, il costo per fare affari nel paese è relativamente più economico che negli Stati Uniti. Mentre i salari del Messico sono più alti che in Cina, molte aziende stanno risparmiando denaro attraverso l’automazione.

I dati recenti hanno mostrato la forza dell’economia messicana. Ad esempio, i numeri pubblicati martedì hanno mostrato che le vendite al dettaglio del paese sono aumentate dell’1,5% su base mensile e del 3,8% su base annua. Questo aumento è stato superiore alle stime mediane rispettivamente del -0,3% e del 2,5%.

Questa settimana ci saranno due catalizzatori principali per la coppia USD/MXN. In primo luogo, Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve, sarà messo alla griglia al Congresso. Probabilmente parlerà dello stato dell’economia e delle azioni che la banca intraprenderà.

In secondo luogo, la banca centrale messicana si riunirà giovedì. Con l’allentamento dell’inflazione nel paese, è probabile che la banca decida di lasciare i tassi di interesse invariati all’11,25%. Se ciò accade, sarà il secondo mese consecutivo che la banca non alza i tassi.

Analisi tecnica USD/MXN

Copy link to section

Grafico USD/MXN di TradingView

Il tasso di cambio da USD a MXN ha registrato una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi. Sul grafico settimanale, la coppia ha formato un pattern testa e spalle. Di recente si è spostato leggermente al di sotto della scollatura di questo pattern alle 17.35.

Allo stesso tempo, la coppia si è spostata comodamente al di sotto di tutte le medie mobili mentre il Relative Strength Index (RSI) è sceso al livello di ipervenduto. L’indice direzionale medio (ADX) è salito a 26, segnalando che la tendenza è forte. Pertanto, la coppia USD/MXN continuerà probabilmente a scendere poiché i venditori mirano al prossimo livello di supporto chiave a 15.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI