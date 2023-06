Risultato dello stress test annuale della Fed: “sei più al sicuro nelle più grandi banche globali”

I titoli bancari sono al centro dell’attenzione questa mattina dopo che la Federal Reserve ha confermato di essere ben posizionata per resistere a una grave recessione.

Pro reagisce ai risultati degli stress test annuali della Fed

Copy link to section

Il suo stress test annuale ha valutato 23 delle banche statunitensi per un’ipotetica recessione globale con un colpo del 40% agli immobili commerciali, un forte aumento della disoccupazione al 10% e un calo del 38% dei prezzi delle case.

Tutti loro, ha rivelato la banca centrale, hanno superato l’esame annuale.

Nel suo comunicato stampa, la Fed ha affermato che queste banche manterranno livelli minimi di capitale e continueranno a prestare sia ai consumatori che alle imprese nonostante le perdite previste per un valore di ben 541 miliardi di dollari. Secondo Stephen Biggar di Argus Research:

Questo è un trampolino di lancio per altri requisiti, [inclusi] i requisiti di Endgame di Basilea III che probabilmente aumenteranno i coefficienti patrimoniali e scenari avversi più gravi il prossimo anno. Quindi, ancora una strada difficile da percorrere per molte di queste banche.

Vale la pena possedere azioni bancarie statunitensi qui?

Copy link to section

Le banche stanno affrontando un maggiore controllo dopo che nomi importanti come Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic Bank sono crollati all’inizio del 2023.

È degno di nota, tuttavia, il fatto che le banche più piccole non superino lo stress test annuale della Fed. Su ” Worldwide Exchange ” della CNBC, Stephen Biggar ha aggiunto:

Penso che tu sia più al sicuro nelle più grandi banche globali qui, JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley. Sono molto più sicuri dal punto di vista del cuscino di capitale. Le valutazioni sono piuttosto convincenti.

Ha anche suonato rialzista sui super regionali, tra cui PNC Financial, US Bancorp e Truist Financial. “XLF” – il fondo SPDR del settore finanziario selezionato è attualmente in calo di circa il 3,0% per l’anno.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI