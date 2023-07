Nuovo boom dell’energia solare guidato dalla tecnologia per alimentare la “frenesia” di fusioni e acquisizioni nell’estrazione dell’argento

Ernest Hoffman di KITCO era in conversazione con Peter Krauth, editore di SilverStockInvestor e autore di The Great Silver Bull, durante il quale ha sostenuto un’interessante nuova dinamica emergente nell’investimento in argento.

Come nota a margine, a mio parere, il ruolo storico sostenuto dell’oro e dell’argento come denaro non può essere ignorato.

La valuta di riserva mondiale, il dollaro, uscì dal silver standard e dal gold standard rispettivamente nel 1964 e nel 1971.

Di conseguenza, oltre alle loro caratteristiche di investimento tradizionali, questi metalli hanno sempre occupato un posto speciale nell’economia del denaro e nei portafogli di un certo tipo di investitore.

Tuttavia, avendo un prezzo notevolmente più alto dell’argento, l’oro di solito riceve molta più attenzione, è disponibile in abbondanza e appartiene a un mercato cartaceo molto più ampio.

Per avere un’idea delle differenze tra mercati fisici e cartacei, i lettori interessati possono dare un’occhiata a questo articolo.

L’argento è spesso considerato un investimento molto più volatile e speculativo, che potrebbe potenzialmente portare a rendimenti più elevati.

In effetti, questo è ciò che la storia mostra.

Durante la corsa al rialzo dei metalli preziosi degli anni ’70, Krauth osserva che i prezzi dell’oro sono aumentati drasticamente del 1400%, mentre l’argento è salito del 3700%.

Con diversi economisti che si aspettano che in futuro si materializzi un mercato rialzista delle materie prime, la storia suggerisce che i rendimenti dell’argento potrebbero svolgere un ruolo inestimabile nei portafogli degli investitori in oro.

I lettori interessati possono dare un’occhiata al mio precedente articolo su Invezz sulle opinioni contrastanti di Zoltan Pozsar e George Gammon sull’imminente corsa al rialzo delle materie prime.

Krauth aggiunge che il rapporto oro-argento è attualmente scambiato negli anni ’80, ben al di sopra della sua media ventennale di 55 a 60, e molti multipli al di sopra del minimo del 1980.

Source: Kinesis

Di conseguenza, l’argento dovrebbe idealmente mostrare un incredibile rialzo, tornando semplicemente alle sue medie recenti, per non parlare dei minimi pluriennali.

Fondamentalmente, Krauth sottolinea che l’argento è unico in quanto non ha ancora superato il massimo degli anni ’80 di $ 49,45, a differenza di oro, palladio, platino e persino dei comuni metalli di base.

Al momento in cui scriviamo, l’argento è scambiato del 53,6% in meno rispetto al suo massimo storico, suggerendo il potenziale per un grande rialzo.

Dinamica domanda-offerta

Secondo il Silver Institute, la domanda del metallo è salita alle stelle fino a un nuovo massimo di 1,24 miliardi di once nel 2022.

La maggior parte della domanda aggiunta è stata nei segmenti dell’argenteria e della gioielleria, in aumento rispettivamente dell’80% e del 29%, trainati principalmente dai clienti indiani.

La domanda di investimenti è stata una componente significativa, aumentando di oltre un quinto e raggiungendo ben oltre i 300 milioni di once. l’anno scorso.

Un’altra potenziale fonte di domanda emergente proviene direttamente dai governi, compresi gli Stati Uniti.

Ho coperto questa dinamica in un articolo precedente intitolato “Prospettive di oro e argento mentre 23 stati si muovono per reclamare i metalli preziosi come moneta a corso legale”.

Ad esempio, si stima che solo lo stato del Missouri avrebbe bisogno di acquistare lingotti (oro o argento) per un valore di 9 milioni di dollari per soddisfare i regolamenti suggeriti in un disegno di legge.

Forniture bloccate

Nonostante l’aumento della domanda, l’offerta è rimasta pressoché stagnante, aumentando dell’1% rispetto al 2021, trascinata al ribasso dal calo della produzione mineraria, in particolare in Cina e Perù.

L’aumento è avvenuto attraverso l’attività di riciclaggio che è aumentata del 3%, raggiungendo un massimo di 10 anni di 180,6 milioni di once.

Questa situazione non dovrebbe migliorare con il Silver Institute che prevede che il 2023 produrrà il secondo più grande deficit mai registrato a 142,1 milioni di once.

Questa discrepanza è principalmente determinata dal basso prezzo di mercato dell’argento, nonché dalla difficoltà nell’identificazione di aree geologicamente solide che potrebbero produrre depositi economicamente sostenibili.

Inoltre, una nuova miniera potrebbe impiegare ben più di un decennio prima che il primo argento arrivi in superficie.

Operazioni d’argento secondarie

Inoltre, le miniere d’argento pure-play sono una rarità nel settore.

Almeno il 70% dell’argento deriva come sottoprodotto dalle miniere di oro, piombo, zinco e rame.

Pertanto, qualsiasi rischio derivante da finanziamenti, licenze, permessi ambientali, fattori geopolitici e calo della domanda di mercato per questi settori o singole operazioni viene automaticamente trasferito ai volumi d’argento.

Dato che l’offerta di argento è così anelastica e non può essere migliorata in fretta anche a prezzi più alti, è probabile che qualsiasi offerta aggiuntiva significativa provenga dai consumatori che riscattano i prodotti d’argento in cambio di contanti e dai principali investitori che prosciugano gli scambi dei loro inventari fisici.

Un pezzo sui prelievi in argento fisico dai principali exchange nel 2022 è disponibile qui.

Domanda solare

Il punto cruciale dell’argomentazione di Krauth deriva dall’aspettativa che il settore solare sia pronto per un’impennata inarrestabile.

Attualmente, la domanda solare rappresenta circa il 12% della domanda di mercato a 140 milioni di once.

Egli osserva,

… le previsioni sono di circa 160 milioni di once quest’anno, che credo saranno notevolmente superate…

Ciò è dovuto alla confluenza di più fattori che sono rialzisti per il solare.

In primo luogo, i governi di tutto il mondo, a vari livelli, stanno spingendo le politiche di generazione di elettricità a energia solare.

Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, questi sforzi hanno ricevuto un notevole impulso con il solare che ora sta diventando la forma più economica di elettricità in molte giurisdizioni.

Inoltre, generosi incentivi e crediti d’imposta vengono lanciati per supportare più installazioni e trasformare il settore solare in un’interessante opportunità di investimento a lungo termine.

Nuova tecnologia

Lo sviluppo delle celle solari TOPcon e HJT sta aprendo una nuova strada per la generazione di elettricità e il consumo di argento.

La tecnologia TOPcon si riferisce alle celle solari “Tunnel Oxide Passivated Contact”, mentre HJT è “Heterojunction”.

Krauth ha osservato che gli studi disponibili suggeriscono che queste tecnologie, essendo più efficienti della tradizionale tecnologia PERC (Passivated Emitter and Rear Cell), costituiranno presto l’80% della nuova capacità messa online.

Ha aggiunto,

TOPcon utilizza il 50% in più di argento per pannello (mentre) HJT utilizza fino al 150% in più di argento per pannello.

L’argomentazione secondo cui la domanda di argento guidata dal solare esploderà nel breve e medio termine è stata supportata da un recente studio di Bloomberg New Energy Finance che ha osservato,

… si aspetta (la Cina) di aggiungere quasi tre volte la capacità che ha fatto solo due anni fa o più dell’intero totale negli Stati Uniti.

L’Agenzia interna per l’energia ha anche previsto che ci deve essere una crescita annuale del 25% nella generazione solare fino al 2030 per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050.

Pertanto, se la spinta politica rimane in atto, sia il solare che l’argento hanno un enorme spazio di sviluppo.

Secondo Krauth, la domanda di argento di TOPcon e HJT non è stata assorbita in queste previsioni e, pertanto, ritiene che gli investitori stiano attualmente sottovalutando la domanda di argento solare per l’intero anno per il 2023, che dovrebbe essere compresa tra 180 e 200 milioni. oncia.

Fusioni e acquisizioni minerarie

Krauth prevede che con l’equilibrio tra domanda e offerta che dovrebbe solo deteriorarsi ulteriormente, il prezzo dell’argento dovrà salire.

Con l’inelasticità nella produzione di argento, i prezzi più alti potrebbero rimanere più alti più a lungo, provocando un boom delle valutazioni per i principali minatori d’argento.

Di conseguenza, questi giocatori diventerebbero ricchi di liquidità e cercherebbero di espandere le loro operazioni attraverso l’acquisizione di nuove risorse d’argento, in particolare operazioni minerarie più piccole che finora sono state trascurate a causa dei bassi incentivi di mercato.

Questo scenario è supportato da studi che mostrano una distribuzione significativamente più ampia nella produzione globale di argento, il che significa che negli ultimi due decenni sono state avviate più operazioni.

Con i player più grandi che cercano di aumentare la loro impronta attraverso fusioni e acquisizioni (date le difficoltà di identificare depositi ricchi e intatti), le operazioni su tutta la linea potrebbero vedere valutazioni più elevate esclusivamente a causa delle forze di mercato, indipendentemente da eventuali nuove indagini geologiche, miglioramenti tecnologici e ulteriori scoperte.

Inoltre, poiché la tesi dello zero netto è diventata mainstream, i minatori specializzati in oro, rame e altri metalli sono interessati all’economia dell’argento e possono diventare attori chiave nel guidare il potenziale a lungo termine di una “frenesia” di fusioni e acquisizioni.

Rischi potenziali

I rischi per la tesi di Krauth potrebbero emergere da un atterraggio duro e dalle preoccupazioni di alcuni economisti che potremmo assistere a un rallentamento in stile depressione mentre i tassi di interesse continuano a salire.

Se un tale evento dovesse verificarsi, la domanda di elettricità e le emissioni globali diminuirebbero entrambe, potenzialmente smorzando lo slancio politico e forse togliendo un po’ di lucentezza al solare.

Inoltre, la domanda di argento è fortemente correlata alla crescita economica dati i suoi numerosi usi industriali.

In secondo luogo, la Cina è una componente chiave del prossimo decennio solare.

Con i PMI in calo, un consumatore interno più debole, la possibilità di una revisione al ribasso del PIL e l’incertezza politica in corso, il paese potrebbe non essere in grado di fornire risultati in linea con queste impressionanti proiezioni.

Un articolo recente sui PMI di Caixin per la Cina è disponibile qui.

Sebbene i fattori geopolitici abbiano stimolato l’espansione dell’energia solare in molti paesi, nuove potenziali interruzioni nella catena di approvvigionamento globale e il protezionismo delle materie prime e dei semiconduttori potrebbero smorzare l’attività di installazione.

In futuro, gli analisti dovranno anche identificare la probabilità di raggiungere un prezzo d’argento al quale la competitività degli impianti solari potrebbe essere sufficientemente intaccata.