USD/INR: previsioni sulla rupia mentre Fed e RBI puntano a divergenze

La rupia indiana è scesa al livello più basso dal 13 giugno dopo i verbali da falco della Federal Reserve. Il prezzo USD/INR è salito a un massimo di 82,45, molto più alto del minimo di questa settimana di 81,73.

Verbali della Fed da falco

Il tasso di cambio da USD a INR è balzato dopo gli ultimi verbali della Fed. Questi verbali, pubblicati mercoledì, hanno mostrato che la banca era impegnata in aumenti dei tassi più graduali per combattere l’inflazione elevata.

I dati pubblicati a giugno hanno mostrato che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) principale è sceso al 4% a maggio. L’inflazione core, che esclude la volatilità dei prezzi alimentari ed energetici, è scesa gradualmente, raggiungendo il 5,6%.

Pertanto, la maggior parte dei funzionari della Fed ritiene che siano necessari ulteriori aumenti dei tassi per combattere questa inflazione. Tuttavia, la Fed ha avvertito che questi aumenti dei tassi, insieme alla scarsa liquidità nel settore bancario, porteranno a un ulteriore rallentamento dell’economia americana.

I dati più recenti hanno dipinto un quadro roseo per gli Stati Uniti. Ad esempio, il settore immobiliare sta andando bene mentre il mercato del lavoro rimane teso. Gli Stati Uniti attirano anche molti grandi produttori nei settori dei semiconduttori e dell’energia pulita.

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo USD/INR sarà l’imminente libro paga non agricolo (NFP). Come ho scritto in questo articolo , la maggior parte degli analisti ritiene che il mercato del lavoro sia leggermente rallentato a giugno. Si aspettano che l’economia abbia aggiunto oltre 220.000 posti di lavoro mentre il tasso di disoccupazione è rimasto al 3,7%.

Mentre si prevede che la Fed aumenterà i tassi, gli analisti ritengono che la Reserve Bank of India (RBI) lascerà i tassi invariati o li ridurrà nel quarto trimestre. L’inflazione indiana si sta avvicinando all’obiettivo della RBI, mentre ci sono segnali di ulteriore rallentamento economico. I numeri più recenti hanno mostrato che l’inflazione del paese è scesa al minimo di 20 mesi.

Previsioni USD/INR

Grafico USD/INR di TradingView

Il grafico 4H mostra che il tasso di cambio da USD a INR ha fatto un ritorno rialzista questa settimana. Salendo, la coppia ha superato l’importante livello di resistenza a 82,17, il punto più alto il 20 giugno di quest’anno. Ha anche superato il livello di resistenza a 82,23 (minimo del 1° giugno).

La coppia USD/INR si è spostata al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni. Pertanto, la coppia probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo livello di resistenza chiave a 82,50. Una mossa al di sopra di questo livello porterà alla vista il livello successivo di 82,68.

