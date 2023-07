Il prezzo del grano si rafforza per un raccolto record di Russia, UE e India

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

I prezzi del grano hanno cancellato la maggior parte dei guadagni realizzati il mese scorso mentre gli investitori guardano alla scadenza dell’imminente accordo sul grano. Dopo aver raggiunto il picco di $ 752 a giugno, il prezzo è crollato di oltre il 15% a $ 638, il che significa che è passato a una correzione.

Incontro tra Erdogan e Zelensky

Le più grandi notizie sul grano venerdì ci sarà l’imminente incontro tra i presidenti turco e ucraino. Zelensky si è già recato in Turchia, dove parlerà dell’adesione alla NATO e dell’accordo sui cereali in scadenza.

La maggior parte degli analisti ritiene che l’accordo sul grano sarà esteso poiché sarà vantaggioso per la Russia, che detiene vaste scorte.

Anche i prezzi del grano sono diminuiti a causa del raccolto abbondante in corso nella maggior parte della Russia, compresa la regione del Caucaso settentrionale. L’ultimo rapporto WASDE afferma che la Russia produrrà 85 tonnellate di grano, circa 3,5 milioni in più rispetto alla stima precedente.

La Russia sta usando il grano e altri prodotti agricoli per guadagnare influenza mentre aumentano le tensioni geopolitiche. Il suo obiettivo è guadagnare quote di mercato e quindi utilizzarle come leva sulla scena mondiale. Di conseguenza, c’è la probabilità che queste manovre spingano i prezzi a ridursi nettamente.

Anche la produzione indiana è in aumento. Il rapporto WASDE ha mostrato che l’India produrrà 113 milioni di tonnellate, con un aumento di circa 3,5 milioni di tonnellate. Inoltre, l’Unione Europea dovrebbe produrre 113 milioni di tonnellate, mentre la produzione dell’Ucraina aumenterà di 1 milione di tonnellate.

Pertanto, il mondo vedrà più forniture di grano quest’anno. Anche la domanda dovrebbe aumentare. L’USDA prevede che il consumo globale aumenterà di 4,4 milioni di tonnellate a 796 milioni di tonnellate. Il rapporto ha aggiunto :

Il commercio mondiale è aumentato di 2,9 milioni di tonnellate a 212,6 milioni, grazie all’aumento delle esportazioni di Russia, UE, India e Ucraina. Le scorte finali globali previste per il 2023/24 sono aumentate di 6,4 milioni di tonnellate a 270,7 milioni, in gran parte grazie agli aumenti per India, Russia e UE.

Previsione del prezzo del grano

Il grafico giornaliero mostra che i prezzi del grano hanno registrato una tendenza al ribasso negli ultimi mesi. Ha raggiunto il picco di $ 1.324 nel 2022 ed è sceso a un minimo di $ 568 a giugno ed è rimbalzato a $ 768.

Ora, il grano è caduto sotto il lato superiore del canale discendente mostrato in nero. Si è anche spostato leggermente al di sotto delle medie mobili a 50 e 25 giorni. Pertanto, il percorso di minor resistenza è ribassista, con il livello successivo da tenere d’occhio a 568$, il lato inferiore del canale discendente.

