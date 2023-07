L’aumento degli U-6, i posti di lavoro part-time e le revisioni al ribasso mettono in dubbio la solidità del mercato del lavoro

Nell’ultimorapporto sulla situazione occupazionale pubblicato dal Bureau of Labor Statistics (BLS), i libri paga non agricoli (NFP) sono aumentati di 209.000 per il mese di giugno, mentre il tasso di occupazione è sceso al 3,6%.

Il numero NFP ha sottoperformato le aspettative del settore di 224.000-230.000.

Come da un precedente articolo che citava ZeroHedge, questo segna la prima volta che il numero effettivo è sceso al di sotto delle aspettative di consenso in 15 mesi.

La sottoperformance è arrivata nonostante l’aumento dei numeri dell’occupazione privata ADP riportati ieri.

Potrebbe essere un segnale che le fortune del mercato del lavoro stanno volgendo al peggio?

Da marzo 2022, il tasso di disoccupazione ha continuato a oscillare tra un minimo storico del 3,4% e il 3,7%.

Struttura del rapporto

Il Rapporto sulla situazione occupazionale pubblica i dati di due indagini.

Uno è l’indagine sull’istituzione (nota per i numeri NFP) e l’altro è l’indagine sulle famiglie che fornisce il livello di occupazione.

Come discusso nel pezzo del mese scorso, l’occupazione si riferisce a quanto segue,

…persone (di età pari o superiore a 16 anni) che hanno lavorato 1 ora o più durante la settimana in cui è stata condotta l’indagine. Questo potrebbe essere in un’organizzazione professionale, nella propria azienda o in una fattoria. Nel caso di impresa familiare, sono inclusi anche i lavoratori non retribuiti se lavorano più di 15 ore durante la settimana. L’occupazione include anche i lavoratori che erano temporaneamente assenti dal lavoro in una varietà di scenari tra cui ferie, malattie, problemi personali e una serie di altri motivi. Il punto chiave è che durante il conteggio del numero di occupati, ogni lavoratore viene conteggiato solo una volta, anche se svolge più lavori.

Tuttavia, la PFN utilizza una metodologia diversa e conta tutti i dipendenti che escludono i lavoratori agricoli, ma è vulnerabile al doppio conteggio.

Mike Shedlock, un noto blogger economico e consulente per gli investimenti registrato, ha osservato,

Queste distorsioni abbassano artificialmente il tasso di disoccupazione, aumentano artificialmente l’occupazione a tempo pieno e aumentano artificialmente il rapporto sui posti di lavoro a libro paga ogni mese.

Buste paga non agricole

Come affermato in precedenza, i PFN sono aumentati di 209.000, con i maggiori guadagni nel governo (60.000), nell’assistenza sanitaria (41.000), nell’assistenza sociale (24.000) e nell’edilizia (23.000).

Questo era ben al di sotto della media semestrale di 278.000 al mese finora nel 2023 ed è un significativo passo indietro rispetto alla media di 399.000 al mese nel 2022.

Tuttavia, quest’anno le assunzioni governative sono esplose, con una media di 63.000 al mese per il 2023, quasi il triplo della media del 2022 di 23.000.

Ciò indica che in media le assunzioni in altri settori si sono ridotte drasticamente, mentre i posti di lavoro governativi compensano in parte questo calo.

Tra gli operatori sanitari, in controtendenza rispetto al mese, i dentisti registrano un calo di 7.000 posti di lavoro.

Il settore delle costruzioni ha avuto un buon andamento, con una media di 15.000 assunzioni al mese nel 2023, in calo rispetto alle 22.000 del 2022.

Guadagno orario

I guadagni orari hanno continuato a mostrare una forte crescita allo 0,4% su base mensile, rispetto a una stima dello 0,3%.

Su base annua, ciò si traduce in un aumento del 4,4%, che è decisamente troppo alto per portare l’inflazione a livelli del 2%.

Ciò suggerirebbe che la Federal Reserve dovrà continuare a inasprire, nonostante gli NFP siano al di sotto delle aspettative del mercato.

Il CME FedWatch Tool, che si è attestato al 92,4% per un aumento di 25 punti base dopo la pubblicazione del rapporto sulle richieste di disoccupazione di ieri (di cui, il commento è disponibile qui), è stato spinto ancora più in alto al 94,9% al momento della stesura.

Il tempo medio della settimana lavorativa è salito di 0,1 ore a 34,4 ore per il mese di giugno.

Revisioni NFP

Nonostante la moderata sottoperformance dei numeri NFP a giugno, la vera riduzione è arrivata attraverso le revisioni.

La PFN di aprile è stata rivista nettamente al ribasso da 294.000 a 217.000, o di 77.000.

Anche i numeri di maggio che hanno colto di sorpresa tutti sono stati rivisti al ribasso da 33.000 a 306.000.

Pertanto, le revisioni combinate per aprile e maggio ammontano a 110.000 al di sotto dei rapporti precedenti, mentre i numeri di giugno erano 15.000 al di sotto delle aspettative di consenso.

Indagine sulle famiglie sull’occupazione

Il livello di occupazione è aumentato di 273.000 da 160.721.000 nel maggio 2023 a 160.994.000 nel giugno 2023.

La partecipazione al lavoro è rimasta stabile al 62,6% per il quarto mese consecutivo.

Lavoro part-time

Il numero di lavoratori classificati come “part-time per motivi economici” è aumentato di 452.000 a 4,2 milioni a giugno.

Si tratta di lavoratori che preferirebbero il lavoro a tempo pieno ma non sono riusciti ad ottenerlo, perché il loro orario era stato ridotto o non sono stati in grado di assicurarsi un ruolo a tempo pieno.

Ciascuna di queste categorie rappresentava rispettivamente 308.000 e 124.000 posti di lavoro.

Questo è un segnale preoccupante e indica che il mercato del lavoro non è in grado di soddisfare la domanda di lavoro, almeno in alcuni casi.

Il ‘Part-time per motivi non economici’ è diminuito di 597.000 unità.

Si tratta di lavoratori che hanno dovuto accettare un lavoro part-time a causa di problemi personali come l’assistenza all’infanzia.

Contrasto tra PFN e occupazione

Source: BLS, FRED

Secondo il BLS,

Un cambiamento di occupazione mensile di circa 130.000 è statisticamente significativo nell’indagine sull’istituzione.

Tuttavia, sappiamo che la PFN può soffrire di doppi conteggi, introducendo incertezza nella solidità del mercato del lavoro.

D’altra parte, il livello di occupazione dell’indagine sulle famiglie è stato persistentemente volatile e, in alcuni casi, si è mosso nella direzione opposta alla variazione dei PFN, aumentando l’incertezza.

Qui,

…la soglia per un cambiamento statisticamente significativo nell’indagine sulle famiglie è di circa 600.000.

Commentando il rapporto BLS nel suo complesso, in particolare date le forti revisioni del recente passato, Shedlock ha aggiunto:

… non possiamo, con grande fiducia, suggerire che questi rapporti ritraggono un quadro accurato dei posti di lavoro o dell’occupazione.

Pensieri finali

Questo mese, i numeri dei titoli non sembrano particolarmente degni di nota, anche se hanno sottoperformato le aspettative del mercato in una certa misura.

Le retribuzioni orarie medie sono elevate e suggerirebbero che la Fed dovrebbe continuare a salire.

Tuttavia, ha osservato Mike Maharrey, caporedattore di SchiffGold,

… e molti di questi lavori sono di nuovo persone che ottengono un secondo lavoro, un terzo lavoro, un lavoro part-time che cerca di far fronte al costo sempre crescente di tutto.

Inoltre, un pezzo di FEDS Notes pubblicato dalla Federal Reserve il 23 giugno 2023, si è concluso con una nota allarmante,

Con la quota di imprese in difficoltà che attualmente si attesta intorno al 37%, le nostre stime suggeriscono che il recente inasprimento delle politiche probabilmente avrà effetti su investimenti, occupazione e attività aggregata più forti rispetto alla maggior parte degli episodi di inasprimento dalla fine degli anni ’70.

Data la devastazione economica degli anni ’70 e lo stato delle aziende statunitensi oggi, la Fed può continuare a salire, soprattutto date le incognite sui ritardi monetari?

Inoltre, mentre la disoccupazione (U-3) è scesa dal 3,7% al 3,6%, l’U-6, una misura molto più ampia, è salita dal 6,7% al 6,9%.

L’U-6 rappresenta tutti i lavoratori dell’economia che sono attivamente alla ricerca di lavoro ma rimangono disoccupati.

Ancora una volta, una forza lavoro impoverita a causa delle uscite di massa dopo la pandemia potrebbe portare a sottovalutare costantemente anche la misura U-6.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.