Analisi NZD/USD e anteprima della decisione sui tassi di interesse della RBNZ

Il tasso di cambio NZD/USD è salito lunedì, continuando l’azione sui prezzi dei dati post-non-farm payrolls (NFP). La coppia è balzata a 0,6221, il punto più alto dal 22 giugno mentre l’attenzione si sposta sull’imminente decisione della RBNZ.

Anteprima della decisione sui tassi di RBNZ

Il tasso da NZD a dollaro USA è aumentato leggermente dopo che gli Stati Uniti hanno pubblicato i dati sui lavori leggeri. Secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS), l’economia ha aggiunto oltre 209.000 posti di lavoro a giugno, una cifra inferiore all’aumento previsto di 230.000. L’ufficio ha anche ridotto il numero di posti di lavoro creati a maggio e aprile.

La maggior parte degli analisti è stata colta alla sprovvista per due motivi principali. In primo luogo, gli ultimi rapporti sui lavori erano migliori delle stime. In secondo luogo, il giorno prima, un rapporto di ADP ha mostrato che il settore privato ha aggiunto oltre 400.000 posti di lavoro a giugno.

Nonostante la mancanza del rapporto sull’occupazione, gli analisti ritengono che la Fed continuerà ad aumentare i tassi di interesse poiché l’inflazione rimane al di sopra del 2%. Le prossime importanti notizie sull’USD arriverà mercoledì quando gli Stati Uniti pubblicheranno gli ultimi dati sull’inflazione al consumo.

Un’altra importante notizia forex sarà l’imminente decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). La maggior parte degli economisti prevede che la RBNZ lascerà i tassi di interesse invariati al 5,50%.

La decisione arriva in un momento difficile per l’economia neozelandese. Dati recenti hanno mostrato che l’economia del paese è sprofondata in una recessione nel primo trimestre poiché l’inflazione è rimasta a un livello elevato ei tassi sono aumentati. La RBNZ ha aumentato i tassi da quasi zero durante la pandemia al 5,50%.

Pertanto, ulteriori aumenti dei tassi potrebbero spingere il paese in una recessione più profonda. Ancora più importante, l’inflazione della Nuova Zelanda è scesa al 6,7% nel primo trimestre.

Analisi tecnica NZD/USD

Il grafico giornaliero mostra che la coppia da NZD a USD ha registrato una lenta tendenza al ribasso negli ultimi mesi. Si è spostato tra il canale discendente mostrato in nero. La coppia si è spostata leggermente al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni. Inoltre, il MACD si è spostato al di sopra del punto neutrale.

Pertanto, la coppia rimarrà probabilmente in questo intervallo prima della decisione sui tassi di interesse della RBNZ. I livelli chiave di supporto e resistenza da tenere d’occhio saranno a 0,5970 e 0,6320. Una mossa al di sotto del supporto lo vedrà scendere al successivo supporto chiave a 0,5900.