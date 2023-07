Il dollaro dello Zimbabwe è in rialzo rispetto al dollaro: prospettive in vista delle elezioni

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il dollaro dello Zimbabwe si è rafforzato nei confronti del dollaro USA nelle ultime settimane mentre gli investitori prendono di mira le imminenti elezioni generali. Il cambio da USD a ZWL è sceso a 5.425, il livello più basso dal 13 giugno di quest’anno. Ha raggiunto il picco di oltre 7.143 a giugno.

Elezioni in Zimbabwe in vista

Il dollaro dello Zimbabwe è stata una delle valute con le peggiori performance quest’anno. È precipitato di quasi il 100% poiché le preoccupazioni per l’economia sono peggiorate. Per prima cosa, quest’anno i prezzi di alcune delle principali esportazioni sono diminuiti.

Allo stesso tempo, molte persone in Zimbabwe si sono spostate verso la sicurezza del dollaro USA dopo aver visto diminuire drasticamente il potere d’acquisto della ZWL. Di conseguenza, la valuta locale è stata sottoposta a un’intensa pressione di vendita mentre la carenza di dollari si intensifica.

Il prossimo importante catalizzatore per il dollaro dello Zimbabwe saranno le prossime elezioni, previste per il 23 agosto. Emmerson Mnangagwa, l’incumbent, è in competizione con altri dieci candidati.

Sta gareggiando contro il partito al governo ZANU PF. Leader dell’opposizione a lungo termine, Nelson Chamisa è il suo più grande avversario. Ha vinto con il 44% alle ultime elezioni del 2018 e ora spera che il deterioramento dell’economia spinga più giovani a votare per lui.

Per ora non ci sono dati di sondaggi fattibili, anche se la maggior parte degli analisti si aspetta che sarà una lotta serrata. Molti giovani potrebbero optare per Chamisa visto che l’economia va male. Il dollaro dello Zimbabwe sta lentamente perdendo valore mentre le interruzioni di corrente sono diventate comuni.

Prospettive per il dollaro dello Zimbabwe

Da USD a dollaro ZIM

Il dollaro dello Zimbabwe è stato sotto pressione negli ultimi anni a causa dell’indebolimento della domanda di valuta. La valuta si è indebolita anche se il mercato azionario di Harare registra una delle migliori performance quest’anno. Il suo indice primario è balzato di oltre l’800% quest’anno, sovraperformando l’indice mondiale MSCI.

La solida performance del mercato non ha attratto investitori stranieri che temono il deprezzamento della valuta, i controlli valutari e la scarsa liquidità.

Credo che l’attuale forza del dollaro dello Zimbabwe non durerà, soprattutto con le prossime elezioni. Mentre la valuta potrebbe rafforzarsi se l’opposizione vince, questi guadagni saranno di breve durata poiché non è facile invertire la rotta dell’economia.

Lo Zimbabwe ha ancora un’inflazione a tre cifre e il tasso di disoccupazione complessivo è salito a oltre il 20%. La cifra reale, compresa la sottoccupazione, è allarmantemente superiore a quella ufficiale.

Pertanto, sospetto che il dollaro dello Zimbabwe riprenderà il trend ribassista in vista delle prossime elezioni mentre la fuga di capitali si intensifica. In tal caso, il cambio da USD a ZWL probabilmente testerà nuovamente il massimo da inizio anno di 7.143.