L’etichetta con indicazione geografica fa aumentare il prezzo globale dello zafferano del Kashmir

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Lo zafferano del Kashmir (noto popolarmente come “kesar” in gran parte dell’India) è senza dubbio una delle vere delizie della vita.

Inconfondibili fiori viola scuro intenso; l’aroma inebriante di vasti campi baciati dal sole; e il sapore incantevole delle iconiche corde color oro del raccolto raccolto, hanno conferito una reputazione sacra al kesar del Kashmir.

Coltivata a un’altitudine compresa tra 1.600 e 1.800 m sul livello del mare, la spezia è stata profondamente intrecciata con la tradizione del Kashmir e molti altri stili di cucina indiana.

Fin dall’antichità è stato ampiamente utilizzato anche per le sue proprietà terapeutiche come antiossidante e antinfiammatorio.

Per quanto tranquilla possa sembrare l’immagine di infiniti acri di “oro rosso”, il mercato globale per la spezia più preziosa del mondo si è rivelato notevolmente più turbolento.

Concorrenza internazionale e la condizione degli agricoltori locali

Copy link to section

Sebbene il sapore terroso, agrodolce e sottile del kesar del Kashmir abbia trovato clienti adoranti negli Stati Uniti, in Canada e in Europa, secondo quanto riferito la sua posizione è stata assediata dall’assalto di prodotti camuffati come provenienti dallo stato più settentrionale dell’India.

Secondo un rapporto di Sutanuka Ghosal, redattore di The Economic Times, Irfan Kungwani, il proprietario di Data Kesar ha confermato,

Lo zafferano dall’Iran ha creato molti problemi nei mercati globali dello zafferano indiano. Veniva venduto come zafferano del Kashmir.

Di conseguenza, gli agricoltori indiani hanno lottato in una dura battaglia contro un travolgente eccesso di prodotti a marchio Kashmir, che ha portato a prezzi di mercato artificialmente bassi.

Insieme ad altri fattori come “stress biotici e abiotici” e discrepanze di umidità, il basso rapporto tra benefici e costi ha avuto un impatto sulle operazioni a monte, portando a un calo della produttività, un continuo calo della superficie coltivata e anche altri effetti a catena indesiderati.

Questo consistente calo dell’area di coltivazione non è un fenomeno nuovo, con il governo indiano che ha notato che la coltivazione del kesar è diminuita di oltre un terzo, passando da 5.707 ettari nel 1996-97 a 3.785 ettari nel 2010-11.

Facendo il punto della minaccia esistenziale rappresentata per l’industria, il governo indiano e i funzionari pubblici locali hanno implementato misure di sostegno sia per proteggere gli agricoltori che per differenziare il raccolto d’oro sulla scena mondiale.

Etichetta di indicazione geografica (IG).

Copy link to section

Nell’anno 2020, è emerso un momento di svolta quando il governo centrale ha emesso un indicatore geografico per il raccolto del Kashmir a causa della sua eccezionale reputazione e delle sue caratteristiche uniche.

L’etichetta GI ha distinto i prodotti originari del Kashmir dalla concorrenza e ne ha elevato la visibilità sulla scena globale.

A sua volta, ciò ha consentito agli agricoltori e ai fornitori di chiedere una remunerazione più elevata.

Inoltre, Ashraf Wani di India Today si aspetta che questa mossa metta fine all’adulterazione nel mercato internazionale.

Per sostenere ulteriormente il settore, nel distretto di Pampore di Jammu e Kashmir è stato istituito il primo Spice Park ad alta tecnologia, che offriva servizi di test scientifici, cernita, confezionamento e controllo qualità.

Altaf Ajaz Andrabi, direttore del dipartimento dell’agricoltura del Kashmir, ha osservato :

Dalla raccolta dei fiori all’e-marketing, ogni struttura è disponibile in questo parco sotto lo stesso tetto… L’etichetta GI è anche un altro fiore all’occhiello.

Tuttavia, fino al 2022, data la concorrenza di prodotti con etichette errate, il kesar del Kashmir stava ancora lottando per trovare i suoi piedi, recuperando circa ₹ 2 lakh (~ $ 2,421) per chilogrammo.

La conversione USDINR utilizzata è al momento della scrittura.

Tuttavia, gli sforzi sostenuti dei politici, dei funzionari governativi e degli agricoltori locali sembrano ora dare buoni frutti.

Come ampiamente anticipato, i mercati internazionali sembrano apprezzare molto l’autentico kesar del Kashmir, con prezzi che sono esplosi del 63% a ₹ 3,25 lakh (~ $ 3,933) per chilogrammo in un solo anno.

Gosal ha aggiunto,

… il raccolto del Kashmir è chiaramente visto come l’articolo genuino… che prepara un risveglio.

Inoltre, osservava il rapporto, 10 grammi di zafferano del Kashmir avrebbero ora ottenuto l’equivalente di 47 grammi di argento.

Qual è il prossimo?

Copy link to section

Nei prossimi anni, le autorità indiane stanno cercando di espandere i volumi totali annuali raccolti dalle attuali 18 tonnellate di circa il 50%.

Con l’introduzione dell’etichetta GI, la domanda di kesar del Kashmir ha visto un aumento significativo, mentre anche la produttività agricola è migliorata enormemente grazie a nuovi investimenti, assicurando un’inestimabile fonte di reddito per gli agricoltori locali del Kashmir.