Analisi dell’indice del dollaro USA (DXY) prima dei numeri dell’IPC statunitense

Il prezzo dell’indice del dollaro USA (DXY) ha continuato la sua tendenza al ribasso dopo i dati deboli sui salari non agricoli (NFP) negli Stati Uniti. È sceso a 101,40 dollari, il livello più basso dal 10 maggio. In tutto, il biglietto verde è sceso di oltre il 3% dal punto più alto di maggio.

Dati sull’inflazione al consumo negli Stati Uniti in anticipo

L’indice del dollaro USA è svenduto dopo i dati sui posti di lavoro miti. I dati pubblicati dal Bureau of Labor Statistics (BLS) hanno mostrato che l’economia ha aggiunto oltre 209.000 posti di lavoro a giugno. L’ufficio ha anche abbassato le sue stime per gli ultimi due mesi.

Le prossime importanti notizie sull’USD saranno i prossimi dati dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) degli Stati Uniti previsti per mercoledì. Gli economisti si aspettano che i dati mostrino che l’IPC principale è sceso al 3,1% a giugno. Se gli analisti hanno ragione, sarà la cifra di livello più basso da marzo 2021.

L’inflazione core dovrebbe salire al 5,0% su base annua. Si aspettano inoltre che sia aumentato dello 0,3% rispetto al mese precedente. Questa cifra sarà significativamente superiore all’obiettivo della Fed del 2,0%.

Tuttavia, gli analisti si aspettano che i dati non cambino in modo significativo la decisione della Fed. In una dichiarazione di questa settimana, Loretta Mester della Cleveland Fed ha affermato che la Fed ha bisogno di aumentare i tassi nei prossimi mesi poiché l’inflazione rimane fortemente elevata. La stessa opinione è stata ripetuta da altri funzionari della Fed come Loretta Mester e Mary Daly. In una nota, un economista di Oxford Economics ha dichiarato:

“Mentre un altro rialzo dei tassi a luglio aumenterà la probabilità di una recessione, i politici sembrano disposti a fare un compromesso. Il loro approccio dipendente dai dati significa che aspetteranno per essere assolutamente sicuri che l’inflazione sia su un percorso fermo e chiaro verso il 2% prima di prendere in considerazione l’allentamento della politica”.

Pertanto, c’è una probabilità del 90% che la Fed aumenti i tassi di interesse dello 0,25% nella prossima riunione.

Previsioni sull’indice del dollaro USA

Nel mio ultimo articolo sul dollaro USA, ho notato che aveva formato un modello a triangolo discendente. Ho previsto che l’indice avrebbe avuto un breakout ribassista mentre i venditori miravano al supporto chiave a $ 100,84. Questa opinione era accurata in quanto l’indice ha fatto un forte breakout ribassista.

L’indice DXY è passato sotto il supporto chiave a 101,91$, il livello più basso del 22 giugno. Oscillatori come il MACD e il Relative Strength Index (RSI) si sono spostati al di sotto del livello di ipervenduto.

Pertanto, sebbene le prospettive generali siano ribassiste, sospetto che l’indice si riprenderà quando gli acquirenti tenteranno di testare nuovamente il punto di resistenza chiave a 101,91$. A lungo termine, tuttavia, l’indice probabilmente scenderà sotto i 100 dollari.