Il prezzo delle azioni Yes Bank è un acquisto in anticipo rispetto ai risultati trimestrali?

Il prezzo delle azioni Yes Bank (NSE: YESBANK) ha registrato una forte ripresa negli ultimi mesi mentre gli investitori acquistano il calo del titolo. Il titolo è balzato a ₹ 18 questa settimana, il livello più alto dal 3 marzo di quest’anno. Complessivamente, le azioni della banca indiana a media capitalizzazione sono aumentate di oltre il 20% dal punto più basso di quest’anno.

Sì Il turnaround della banca continua

Yes Bank ha implementato una strategia di turnaround dopo che la società è arrivata sull’orlo del collasso nel 2020. La banca ha venduto i suoi debiti più tossici a JC Flowers, una delle principali società di private equity.

Inoltre, Yes Bank ha raccolto ulteriore capitale da Carlyle Group e Advent, due delle più grandi società di private equity. Le due società PE sono ora alcuni dei maggiori azionisti della società.

La strategia di turnaround è continuata il mese scorso quando Yes Bank ha annunciato che raccoglierà 305 milioni di dollari vendendo titoli di debito. La società spera di utilizzare questi fondi per aumentare il proprio bilancio e continuare a crescere.

La strategia di inversione di tendenza di Yes Bank richiederà del tempo per essere completata, come hanno mostrato i guadagni più recenti. Il rapporto ha mostrato che l’utile netto di Yes Bank è sceso da 367,46 crore a ₹ 202,4 crore nell’ultimo trimestre. La società ha attribuito la debole performance agli accantonamenti sui prestiti più elevati.

Analisti e investitori sono più ottimisti riguardo alle grandi banche indiane rispetto alle istituzioni a piccola capitalizzazione come Yes Bank. Questo spiega perché Yes Bank ha sottoperformato le sue controparti bancarie a grande capitalizzazione come ICICI, HDFC e State Bank of India (SBI).

Sì Azioni bancarie vs grandi banche

Guardando al futuro, YES Bank pubblicherà gli ultimi guadagni il 20 luglio. Prima di allora, l’attenzione si concentrerà sulle banche americane come JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo.

Sì Previsione del prezzo delle azioni della banca

Grafico SÌ di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Yes Bank ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi. Quest’anno è balzato di oltre il 20% dal livello più basso. Le azioni hanno formato un canale ascendente mostrato in verde.

Il titolo si è spostato al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni. Si è anche spostato nella parte superiore del canale ascendente mostrato in verde. Il MACD ha registrato una forte tendenza al rialzo da febbraio di quest’anno.

Pertanto, il titolo probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al livello di resistenza chiave a 18,50 ₹, il punto più alto di marzo. Lo scenario alternativo è dove le azioni scendono nella parte inferiore del canale a ₹ 16.