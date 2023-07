La Fed alzerà i tassi a luglio nonostante l’inflazione statunitense deceleri più del previsto?

Gli operatori del mercato finanziario hanno atteso la pubblicazione del rapporto sull’inflazione di giugno negli Stati Uniti per prepararsi alla prossima decisione della Federal Reserve. Non sono rimasti delusi, poiché il rapporto CPI ha mostrato che l’inflazione negli Stati Uniti ha rallentato più del previsto.

Il tasso di inflazione degli Stati Uniti ha registrato dodici cali consecutivi. Da giugno 2022, quando era al 9,1%, è sceso al 3,0% un anno dopo.

La disinflazione, tuttavia, non significa che l’inflazione sia sotto controllo. La definizione economica afferma che un processo disinflazionistico è caratterizzato dal tasso di inflazione che aumenta a un ritmo più lento.

Ma la chiave qui è che è ancora in aumento. Inoltre, rimane ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della Fed.

Pertanto, nonostante la pausa di giugno e l’incoraggiante rapporto sull’inflazione pubblicato ieri, è probabile che la Fed aumenti ancora il tasso sui fondi a luglio.

Perché la Fed dovrebbe alzare i tassi a luglio?

Copy link to section

L’ulteriore rallentamento del tasso di inflazione e il primo mancato rapporto sui posti di lavoro in quindici anni non sono sufficienti a impedire alla Fed di alzare i tassi a luglio. Ci sono almeno tre motivi per cui è molto probabile che la Fed effettui un altro rialzo dei tassi.

In primo luogo, le condizioni del mercato del lavoro non sono peggiorate drasticamente. Nonostante il rapporto sui lavori non abbia rispettato le stime, è stato abbastanza forte per questo periodo del ciclo.

In secondo luogo, il mercato immobiliare è resiliente. Ad esempio, i prezzi delle case sono rimasti resilienti e le scorte sono rimaste basse.

Infine, le condizioni finanziarie statunitensi sono migliorate, dando alla Fed il via libera per un altro rialzo dei tassi.

Sarà questo l’ultimo rialzo dei tassi nel ciclo?

Copy link to section

La Fed potrebbe ancora offrire un rialzo dei tassi ed essere accomodante. Se suggerisce che il tasso terminale viene raggiunto con l’aumento del tasso di luglio, allora il mercato si concentrerà maggiormente su questo piuttosto che sull’effettivo aumento del tasso.

Tutto sommato, aspettatevi alcune interessanti mosse di mercato fino alla decisione di luglio. La Fed può voler rimanere aggressiva per ancorare ulteriormente le aspettative di inflazione.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.