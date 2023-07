L’intelligenza artificiale è stata davvero un vantaggio per l’S&P 500 che ora è in rialzo di circa il 18% dall’inizio dell’anno. Tuttavia, molti credono che la tecnologia emergente sia solo agli inizi.

L’esperto condivide la sua opinione sull’intelligenza artificiale

Reid Hoffman, co-fondatore di Inflection AI, si aspetta che gli effetti del machine learning e dell’elaborazione del linguaggio naturale si diffondano infine in tutti i settori e le industrie. In una recente intervista alla CNBC, ha dichiarato:

L’intelligenza artificiale è la nuova rivoluzione industriale, la rivoluzione cognitiva. La buona notizia è che l’intelligenza artificiale può essere parte della soluzione. La cosa che dovremmo desiderare è che l’IA aiuti tutti in qualunque cosa stiano facendo.

L’intelligenza artificiale è già un mercato da 200 miliardi di dollari. Secondo Statista, tuttavia, crescerà di circa dieci volte entro la fine del decennio fino a quasi 2,0 trilioni di dollari.

È probabile che l’aumento dell’attenzione e la conseguente rapida crescita dell’IA andranno a vantaggio non solo dei nomi già noti, ma anche dei progetti emergenti come Shiba Memu.

Una breve introduzione a Shiba Memu

Shiba Memu è una piattaforma basata su blockchain che si impegna a sfruttare l’intelligenza artificiale per creare una potenza di marketing.

Ciò che distingue questa rete crypto dai suoi pari è l’autosufficienza. Shiba Memu si affida all’intelligenza artificiale non solo per creare contenuti promozionali per se stessa, ma anche per commercializzarli su internet.

Tutto sommato, la sola piattaforma basata su blockchain può “fare il lavoro di 100 agenzie di marketing”, come da White Paper sul suo sito web.

Ancora più importante, Shiba Memu è alimentato dal proprio token meme nativo: SHMU. A differenza di una moneta meme media, tuttavia, il suo prezzo non è interamente in balia di cicli di pubblicità a breve termine.

SHMU, invece, mira a posizionarsi nell’intelligenza artificiale per creare appeal a lungo termine.

Vale la pena investire in Shiba Memu (SHMU)?

Il token meme IA è attualmente in una prevendita aperta che durerà per otto settimane.

In circa una settimana, Shiba Memu ha venduto oltre 28 milioni di token in totale per raccogliere 0,86 milioni di dollari, il che suggerisce una solida domanda di SHMU e crea un quadro piuttosto roseo per i suoi primi investitori.

Si noti che la criptovaluta mira a capitalizzare la rapida crescita del mercato dei token meme che è passato da 0$ nel 2020 a oltre 20 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022. Ma la parte migliore è che il prezzo di Shiba Memu aumenta ogni giorno. Al momento della scrittura di questo articolo il suo prezzo è di 0,0131$ e continuerà a guadagnare 0,000225$ ogni giorno fino a raggiungere 0,0244$.

SHMU dovrebbe essere quotata sul primo exchange di criptovalute nel terzo trimestre di quest’anno. Questo è significativo considerando che la quotazione tende ad essere un vantaggio significativo per i token crypto.

Shiba Memu lancerà anche la sua dashboard IA all’inizio del prossimo anno attraverso la quale raccoglierà feedback dalla community per reinventare le sue strategie di marketing. Se la tua proposta di miglioramento viene accettata, riceverai in cambio token SHMU aggiuntivi, un altro modo per guadagnare.

SHMU potrebbe beneficiare di una ripresa del mercato delle criptovalute

Oltre a trarre vantaggio dalla rapida crescita dell’intelligenza artificiale e dei mercati delle monete meme, Shiba Memu potrebbe anche beneficiare di una continua ripresa nel mercato delle criptovalute in generale.

All’inizio di questa settimana, un giudice statunitense ha consegnato la vittoria a Ripple in una lunga causa legale della SEC, stabilendo che il suo token “XRP” non è una sicurezza (leggi di più). Molti hanno definito la notizia un’enorme vittoria per lo spazio crittografico in generale.

Il valore di XRP è quasi raddoppiato in seguito alla decisione del tribunale, mentre anche Bitcoin ed Ethereum hanno toccato nuovi massimi.

Inoltre, il Financial Times ha confermato giovedì che il primo ETF Spot su Bitcoin in Europa sarà operativo entro la fine dell’anno. I gestori patrimoniali, tra cui BlackRock, sono attualmente in attesa di approvazione per un fondo negoziato in borsa Bitcoin anche negli Stati Uniti, che dovrebbe essere un altro vantaggio materiale per il mercato delle criptovalute in generale.

Infine, gli investitori potrebbero tornare a investire sempre più in operazioni rischiose, comprese le criptovalute, poiché la Federal Reserve statunitense termina il suo ciclo di rialzo dei tassi. Tutti questi sviluppi insieme potrebbero contribuire a sostenere ulteriormente il mercato delle criptovalute e, al suo interno, anche Shiba Memu.

Per maggiori dettagli sulla prevendita SHMU in corso, visita il sito web di Shiba Memu qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.