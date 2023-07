Le azioni di Barclays, Lloyds, NatWest e HSBC salgono mentre aumentano gli utili delle banche statunitensi

I titoli bancari del Regno Unito hanno fatto bene questa settimana poiché gli investitori si sono concentrati sulla stagione degli utili in corso negli Stati Uniti. Martedì il prezzo delle azioni Lloyds è salito dell’1,90%, mentre Barclays, HSBC e NatWest sono aumentati di oltre l’1,50%. Tutti questi titoli sono aumentati negli ultimi tre giorni di mercato consecutivi.

Stagione degli utili delle banche statunitensi

Copy link to section

I giganti bancari americani hanno pubblicato solidi risultati finanziari negli ultimi giorni. Venerdì, JP Morgan, il più grande gruppo bancario del mondo, ha dichiarato che le sue entrate sono aumentate del 34,5% nel secondo trimestre a 41,3 miliardi di dollari. Come ho scritto qui , l’utile netto dell’azienda è salito a oltre 13,3 miliardi di dollari.

Anche Wells Fargo, un’altra banca americana, ha pubblicato risultati migliori delle stime. Il suo reddito netto da interessi è aumentato del 29%, mentre i suoi ricavi sono aumentati del 20,6% a oltre $ 20,53 miliardi.

Le entrate di Bank of America sono aumentate del 2,9% a 25,2 miliardi di dollari, mentre il suo margine di interesse è aumentato del 14% a 14,2 miliardi di dollari. Altre banche americane come Morgan Stanley e Charles Schwab hanno pubblicato ottimi risultati.

Di conseguenza, la maggior parte delle azioni bancarie americane è balzata bruscamente questa settimana poiché gli investitori hanno anticipato maggiori rendimenti nei prossimi due trimestri. L’ETF Invesco KBW Bank, attentamente monitorato, è salito di oltre il 3% martedì.

Grafico ETF Invesco KBW

Utili bancari britannici avanti

Copy link to section

Altre banche americane pubblicheranno i loro risultati entro questa settimana. Goldman Sachs, US Bancorp e M&T Bank pubblicheranno i loro risultati mercoledì. Gli analisti si concentreranno sulla performance della merlata Goldman Sachs. Il business dei consumatori e l’attività di investment banking dell’azienda hanno avuto difficoltà negli ultimi tempi.

Le banche del Regno Unito devono ancora pubblicare i loro risultati finanziari. Storicamente, queste società tendono a reagire alla performance delle loro controparti americane. Nella maggior parte dei periodi, i titoli bancari del Regno Unito si ritirano quando le società americane pubblicano risultati deboli.

Vale la pena notare che le azioni americane e britanniche sono significativamente diverse. Aziende come Bank of America, Morgan Stanley e JP Morgan sono più diversificate in aree come il consumatore, l’investment banking e la gestione patrimoniale. Le banche del Regno Unito, d’altra parte, si concentrano principalmente sul retail e sul commercial banking.

Queste società pubblicheranno i loro risultati la prossima settimana e all’inizio di agosto. Lloyds Bank pubblicherà i suoi risultati semestrali il 26 luglio mentre Barclays pubblicherà il 27. I risultati di Natwest arriveranno il 28 luglio mentre quelli di HSBC usciranno il 1° agosto.