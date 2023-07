L’indice CAC 40 è un acquisto in mezzo a un rallentamento in Europa e Cina?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

L’indice CAC 40 ha perso slancio a causa delle continue preoccupazioni per l’economia cinese. Lunedì l’indice è sceso a 7.285 euro, al di sotto del massimo da inizio anno di 7.583 euro. Questo prezzo è di circa il 30% superiore al livello più basso dell’anno scorso.

Le preoccupazioni per la Cina rimangono

L’indice CAC 40 ha iniziato bene l’anno, che lo ha visto salire al massimo storico di 7.583 euro a giugno. Questo rally è avvenuto a causa delle crescenti speranze che l’economia europea si riprenderà rapidamente quest’anno. È anche salito alle stelle dopo che la Cina ha riaperto la sua economia dopo i blocchi del Covid-19 dello scorso anno.

Di recente, tuttavia, i dati mostrano che le due economie stanno vacillando. Secondo Eurostat, l’economia europea si è contratta nel primo trimestre a causa del vacillamento del settore manifatturiero. Dati separati ad alta frequenza mostrano che il PMI manifatturiero nella regione è rimasto al di sotto di 50 quest’anno.

Anche la Cina, un mercato leader per molti componenti dell’indice CAC 40, ha rallentato. Come ho scritto qui , i dati pubblicati dal National Bureau of Statistics hanno mostrato che l’economia del paese è cresciuta del 6,3% nel secondo trimestre. Le vendite al dettaglio sono aumentate gradualmente mentre il tasso di disoccupazione giovanile è balzato al livello più alto mai registrato.

La Cina è un mercato importante per aziende francesi come Kering, Richmont, Hermes e LVMH. Tutte queste aziende fanno la maggior parte dei loro soldi nel paese, grazie alla classe media in rapida crescita.

Richemont, la società madre di Cartier e Van Cleef & Arpels, ha affermato che le sue attività cinesi sono andate bene nel secondo trimestre. Tuttavia, il titolo è crollato di oltre il 10% lunedì dopo che la società ha avvertito di un rallentamento negli Stati Uniti. Anche altre società di beni di lusso come Hermes, Kering e LVMH sono crollate.

La maggior parte dell’indice CAC 40 ha guadagnato quest’anno. I migliori risultati nel costituente quest’anno sono STMicroelectronics, Hermes, LVMH, Saint Gorban, Stellantis e L’Oreal. Gli unici ritardatari nell’indice sono Teleperformance, TotalEnergies, Eurofins e Worldline.

Previsione dell’indice CAC 40

Grafico CAC di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l’indice CAC è stato in una tendenza generale ribassista da maggio di quest’anno. Ha formato un canale discendente mostrato in nero. Il prezzo è leggermente al di sotto del lato superiore del canale discendente. Si sta consolidando alle medie mobili a 50 e 25 giorni, mentre l’oscillatore stocastico si è spostato leggermente al di sotto del livello di ipercomprato.

Pertanto, a lungo termine, le prospettive per l’ indice sono rialziste. Ma a breve termine, probabilmente scenderà e testerà nuovamente il lato inferiore del canale a circa 7.000 euro.