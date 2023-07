L’indice Euro Stoxx 50 si trova al di sotto del prezzo chiave mentre gli investitori diventano nervosi

L’indice Euro Stoxx 50 non è andato da nessuna parte da aprile mentre continuano le preoccupazioni per l’economia europea. L’indice, che replica le più grandi società quotate in borsa in Europa, è stato scambiato lunedì a 4.355 euro, pochi punti al di sotto del suo massimo storico di 4.415 euro.

La ripresa europea svanisce

L’indice Euro Stoxx 50 ha fatto bene quest’anno. È balzato a un livello record poiché gli investitori locali e stranieri hanno aggiunto la loro esposizione al mercato europeo. Ciò è accaduto quando paesi europei come Germania e Francia hanno risposto bene nel mercato dell’energia.

Di recente, tuttavia, vi sono segnali di un rallentamento dell’economia europea. I dati più recenti hanno mostrato che la Germania è entrata in una recessione mentre l’attività manifatturiera rallenta. Il PMI manifatturiero è rimasto al di sotto di 50 negli ultimi sei mesi.

Anche altri paesi europei non stanno andando bene. I dati di Eurostat hanno mostrato che l’Eurozona è entrata in recessione nel primo trimestre. La Francia ha registrato una crescita economica prossima allo zero durante il trimestre.

Anche il mercato obbligazionario sta segnalando una maggiore debolezza in vista. Lo spread tra i rendimenti delle obbligazioni a 2 e 10 anni in Germania è crollato al livello più basso in oltre tre decenni. Storicamente, la curva dei rendimenti invertita è uno degli indicatori più accurati di una recessione.

Nel frattempo, gli investitori sono nervosi per l’indice Euro Stoxx 50. I dati nel mercato delle opzioni mostrano che gli investitori stanno acquistando opzioni put sul mercato. Un’opzione put è una strategia che fornisce un’assicurazione contro il calo dei prezzi.

Una delle cose più positive in Europa è l’aumento dell’euro. La coppia EUR/USD è balzata al livello più alto da marzo, come ho scritto qui . Questo rally è principalmente dovuto al calo del dollaro USA.

I componenti dell’indice Stoxx 50 con le migliori prestazioni quest’anno sono Philips, Inditex, CRH, Adidas, Infineon, SAP ed Hermes. Gli unici ritardatari nell’indice sono Vovovia, TotalEnergies, AB InBev, BASF e Kone.

Previsioni Euro Stoxx 50

L’indice Stoxx 50 quest’anno ha trovato una forte resistenza a 4.414€. Non è riuscito a superare questo livello dall’aprile di quest’anno. L’indice ha anche formato quello che sembra un modello a triangolo ascendente.

Ha anche superato le medie mobili a 25 e 50 giorni e la nuvola di Ichimoku. Pertanto, a causa del modello triangolare, è probabile che l’indice abbia un breakout rialzista. Questa opinione sarà confermata se il prezzo supererà il livello di resistenza a 4.414€.