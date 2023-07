Lo zloty polacco supera il dollaro in quanto il surplus delle partite correnti supera il consenso

Circa due mesi fa, ho scritto un articolo su come lo zloty polacco (PLN) sia in una tendenza rialzista rispetto al dollaro USA. L’argomentazione principale era che la Banca nazionale polacca ha alzato i tassi più in alto della Fed, e il divario dovrebbe essere un vento favorevole per la valuta. Puoi leggere di più qui.

Da allora, in Polonia sono stati rilasciati alcuni dati economici interessanti. Innanzitutto, i dati della bilancia dei pagamenti per maggio 2023 hanno sorpreso positivamente. Più precisamente, l’eccedenza del conto in valuta ha superato il consenso. Questo è positivo per la valuta.

In secondo luogo, l’inflazione sta diminuendo in Polonia, una tendenza simile a quella di altri paesi europei e degli Stati Uniti. I dati sull’inflazione hanno mostrato che a giugno l’inflazione al netto dei prezzi di alimentari ed energia si è attestata all’11,1% rispetto all’11,5% del mese precedente.

Tuttavia, mentre la tendenza alla disinflazione è ovvia, il numero principale è molto più alto dell’obiettivo della banca centrale. Pertanto, c’è margine per ulteriori rialzi dei tassi, in contrasto con quanto potrebbe fare la Fed dopo il quasi certo rialzo dei tassi di luglio.

Il trend rialzista PLN/USD rimane intatto

Dall’ultima analisi sul PLN/USD pubblicata qui su Invezz, il tasso di cambio è rimasto in trend rialzista. Tale tendenza è caratterizzata da una serie di massimi sempre più alti e minimi più alti – e la serie continua.

Tuttavia, il mercato non ha ancora superato l’area cardine contrassegnata in nero. Una chiusura giornaliera al di sopra segnerebbe la rottura sopra il precedente massimo inferiore e attirerebbe più acquirenti poiché la breve compressione dovrebbe amplificarsi.