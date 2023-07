I rendimenti in calo sono un vantaggio per Bitcoin, ma la prudenza è ancora saggia poiché il sentiment aumenta

Da diciotto mesi ormai il quadro macro ruota attorno alla parola “i”: inflazione. La più grande crisi del costo della vita dagli anni ’70 ha costretto la Federal Reserve al ciclo di rialzo dei tassi più veloce mai registrato di recente; dopo un decennio di tassi di interesse vicini allo zero, i Buoni del Tesoro ora pagano oltre il 5%.

La scorsa settimana, tuttavia, è stato annunciato l’ultimo numero CPI del 3%, rivelando un raffreddamento più rapido del previsto degli aumenti dei prezzi che hanno soffocato l’economia e forzato la mano della Fed. In calo rispetto al 4% del mese precedente, i mercati azionari hanno chiuso ai massimi di 15 mesi mentre gli investitori crescono nella speranza che il ciclo di inasprimento possa finalmente giungere al termine.

In questo contesto, presentiamo una rapida istantanea dello stato di avanzamento di Bitcoin, che è stato sballottato come una bambola di pezza dalle forze contrastanti dell’inflazione e dall’aumento dei tassi di interesse negli ultimi diciotto mesi (oltre ad alcuni avvenimenti piuttosto sgradevoli in criptolandia).

Quanto è sensibile il Bitcoin ai tassi di interesse?

La singola leva più importante a disposizione dei responsabili politici è il tasso di interesse, che stabilisce letteralmente il prezzo del denaro e fluisce attraverso tutti gli aspetti dell’economia. Bitcoin non fa eccezione; infatti, è ancora più sensibile della maggior parte, dato quanto lontano nello spettro di rischio si trova.

Tracciare il rendimento del Tesoro a due anni, che si muove con le aspettative sui tassi di interesse, rispetto al Bitcoin nel grafico sottostante evidenzia quanto sia vitale Jerome Powell rispetto al prezzo del Bitcoin (rendimenti tracciati su un asse invertito).

Con l’inflazione che si è raffreddata nella prima metà del 2023 molto più rapidamente di quanto previsto nel quarto trimestre dello scorso anno, questo aiuta a spiegare l’impennata di Bitcoin quest’anno, con un aumento dell’80%. La mossa arriva nonostante la maggior parte delle notizie dall’interno del settore negli ultimi sei mesi siano state in gran parte ribassiste, evidenziate dal grande giro di vite normativo che si sta verificando negli Stati Uniti.

Ora sembra un po ‘un punto di inflizione. Il peggio dell’inasprimento è senza dubbio passato, il che significa che la pesante ancora che tiene fermo Bitcoin potrebbe allentarsi. Inoltre, è importante non essere eccessivamente ottimisti riguardo al numero di CPI. L’inflazione core rimane più vischiosa rispetto alla cifra principale e se la Fed è intenzionata a raggiungere l’obiettivo del 2%, potrebbe esserci ancora un prezzo da pagare.

In questa nota, quando si annullano le probabilità dai futures della Fed, la probabilità di un aumento di 25 punti base alla riunione della Fed della prossima settimana è in realtà più alta questa mattina di quanto non fosse a quest’ora il mese scorso, come presentato nel grafico successivo (dal 74% a quasi il 100%).

Lo stesso Jerome Powell lo ha delineato meglio di me durante l’incontro del mese scorso:

“Guardando al futuro, quasi tutti i partecipanti al comitato ritengono probabile che alcuni ulteriori aumenti dei tassi saranno appropriati quest’anno per portare l’inflazione al 2% nel tempo”

Anche se i futuri rialzi stanno per concludersi, e in gran parte prezzati, dobbiamo essere prudenti quando facciamo un passo indietro e analizziamo Bitcoin (e i mercati in generale). Non dimentichiamo l’entità della stretta monetaria che l’economia ha subito; la riunione del mese scorso è stata la prima volta in quindici mesi che le tariffe non sono state aumentate. Non solo, ma questi aumenti sono il risultato di quasi un decennio di tassi storicamente bassi.

Questo è fondamentale perché la politica monetaria opera notoriamente con un ritardo. Ci vuole tempo prima che si veda l’intera portata della stretta, il che dovrebbe indurre cautela a quegli operatori di mercato che si affrettano a celebrare l’ambito atterraggio morbido come missione compiuta. Sebbene l’inflazione stia indubbiamente scendendo molto più rapidamente di quanto si pensasse in precedenza, e con un indebolimento pressoché nullo nel mercato del lavoro, il pieno effetto dell’enorme drenaggio di liquidità dall’economia potrebbe non essere ancora finito.

Infine, in termini di Bitcoin in particolare, c’è un altro avvertimento importante su cui riflettere. Molti presumono semplicemente che i capricci del mercato delle criptovalute significhino che i mercati ribassisti e rialzisti sono inevitabili, e un implacabile mercato rialzista è garantito una volta che tutto questo argy-bargy si sarà placato. Perché in passato ogni calo è stato seguito da uno sballo più euforico.

Anche questo potrebbe essere vero, ma la valutazione dei dati passati per un asset che è stato lanciato solo nel 2009 dovrebbe essere eseguita con molta attenzione. Anche la liquidità di Bitcoin era sottilissima nei suoi primi anni (anche oggi, la liquidità nei mercati spot è ancora un problema), il che significa che la storia di trading affidabile che possiamo analizzare proviene ancora da una dimensione del campione ancora più piccola.

Inoltre, fino allo scorso anno, Bitcoin era esistito solo in quello che era uno dei mercati rialzisti più gloriosi ed esplosivi della storia. Nato dalle braci della crisi finanziaria del 2008 e lanciato due mesi prima che il mercato azionario toccasse il fondo nel marzo 2009, il panorama macro era perfetto per l’asset.

Ovviamente, ora questo è cambiato, come mostra il ritorno del mercato azionario nel 2022 sul grafico sopra. Pertanto, non è un’esagerazione affermare che Bitcoin si trovi in acque totalmente inesplorate, una situazione del tutto inedita per la giovane moneta arancione. L’anno scorso è stata la prima volta che ha visto il concetto di un tasso di interesse considerevole, qualcosa che fino ad allora era solo un concetto astratto.

Tutto sommato, le cose sono molto più luminose ora di quanto non fossero all’inizio dell’anno. Il prezzo di Bitcoin lo riflette, così come il mercato azionario, con il Nasdaq che stampa il suo miglior rendimento semestrale dal 1983.

Ma non escludere l’effetto ritardato dell’inasprimento della politica monetaria e diffidare dei festeggiamenti che potrebbero rivelarsi prematuri. Al di là della politica monetaria e della situazione macro, c’è anche la piccola questione di una guerra in Europa, una situazione normativa ancora in sospeso con una serie di casi in corso (Coinbase, Binance e Ripple per citarne alcuni, che senza dubbio ci saranno altri colpi di scena in arrivo) e una miriade di altre variabili che potrebbero cambiare in un modo o nell’altro.

L’incertezza regna ancora, anche se le cose stanno migliorando. Per Bitcoin e i mercati delle criptovalute, ciò significa che la prudenza è ancora saggia.

