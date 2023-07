I ricavi di S&P Global Q2 raggiungono i 3,1 miliardi di dollari mentre i profitti diminuiscono

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

S&P Global (NYSE: SPGI), la gigantesca società di servizi finanziari, ha avuto un trimestre misto poiché la domanda per le sue soluzioni è diminuita. Le entrate dell’azienda sono aumentate del 3,7% raggiungendo i 3,1 miliardi di dollari. Era di circa $ 40 milioni in più rispetto a quanto si aspettavano gli analisti.

Le sue entrate di market intelligence sono salite a $ 1,07 miliardi mentre le sue valutazioni, approfondimenti sulle materie prime e mobilità sono salite rispettivamente a $ 851 milioni, $ 462 milioni e $ 369 milioni. I ricavi degli indici sono aumentati del 3% a 348 milioni di dollari.

Per l’anno, la società prevede che i suoi ricavi aumenteranno tra il 10% e il 12%, mentre il suo margine operativo sarà compreso tra il 34% e il 35%. Le spese in conto capitale arriveranno a $ 140 milioni, in una dichiarazione, Douglas Peterson, l’amministratore delegato della società, ha dichiarato:

“Con l’attuale ritmo rapido del progresso tecnologico, in particolare nell’area dell’Intelligenza Artificiale, non siamo mai stati più entusiasti del potenziale di nuove potenti soluzioni e strumenti che S&P Global sarà presto in grado di offrire ai nostri clienti”.

S&P Global è un aristocratico dei dividendi che molte persone non conoscono. È comunque conosciuto da molti leader nei settori aziendali e governativi. Ha una quota dominante nelle industrie chiave.

Ad esempio, è una delle tre più grandi agenzie di rating del credito al mondo. Gli altri sono Moody’s e Fitch. Inoltre, è uno dei quattro maggiori fornitori di indici al mondo, insieme a MSCI, FTSE Russell e Bloomberg.

S&P Global possiede anche Platts, uno dei maggiori attori nel mercato delle materie prime. Nel corso degli anni, l’azienda è cresciuta attraverso acquisizioni. L’acquisizione più importante più recente è stata IHS Markit in un affare da 44 miliardi di dollari, come abbiamo scritto qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.