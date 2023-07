Analisi dell’indice Nikkei 225 dopo la modifica del controllo della curva dei rendimenti della BoJ

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

L’indice Nikkei 225 e il tasso USD/JPY sono scesi di oltre il 2,5% venerdì dopo che la Bank of Japan (BoJ) ha emesso la sua decisione sui tassi di interesse. Il Nikkei, che tiene traccia delle più grandi società del Giappone, è sceso a ¥ 32.102, un valore inferiore al massimo di questa settimana di ¥ 32.650.

Decisione della Banca del Giappone

Venerdì la BoJ ha preso la sua più importante decisione sui tassi di interesse. In esso, la banca ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse a -0,10% come avevo previsto qui . Invece, la banca ha deciso di modificare il suo programma di controllo della curva dei rendimenti che è in atto da mesi.

Nella dichiarazione, la banca ha affermato che acquisterà la quantità necessaria di titoli di stato giapponesi senza fissare un limite massimo al rendimento a 10 anni. In questo, la banca consentirà al rendimento a 10 anni di fluttuare nell’intervallo tra più e meno 0,5%. Soprattutto, avrà una maggiore flessibilità sulle bande superiori e inferiori della gamma.

Il controllo della curva dei rendimenti è stato una parte importante della politica monetaria del Giappone. In esso, la banca ha fissato i limiti dei rendimenti dei titoli a 10 anni e quindi ha acquistato quante più obbligazioni possibile per garantire che il rendimento rimanesse in esso. Quel programma è costato alla banca miliardi di yen nel corso degli anni.

La decisione della BoJ è arrivata poche ore dopo che il Giappone ha pubblicato forti dati sull’inflazione. I dati hanno mostrato che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) è passato dal 2,3% di giugno al 2,5% di luglio. L’inflazione core a Tokyo è rimasta al 3,2%.

Nikkei 225 i migliori esecutori

La maggior parte delle società dell’indice Nikkei 225 erano in rosso dopo la decisione sui tassi di interesse della BoJ. La peggiore performance dell’indice è stata Hino Motors, le cui azioni sono crollate di oltre il 10% dopo che la società ha pubblicato risultati deboli. Ha subito una grossa perdita a causa dello scandalo della falsificazione dei dati del motore.

Gli altri componenti Nikkei 225 con le prestazioni peggiori sono Canon, Fujitsu, Seiko Epson e Olympus. Tutte queste sono aziende manifatturiere che hanno un elemento tecnologico. Anche altre note aziende come Nissan, Daiichi Sankyo e Mitsui Chemicals sono crollate.

Le azioni della banca Nikkei sono balzate dopo la decisione. Le azioni di società come Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Trust, Concordia Financial Group, Aozora Bank e China Bank sono aumentate di oltre il 3%.

Guardando al futuro, ci sono segnali che l’indice Nikkei abbia qualche ulteriore ribasso in futuro. È sceso dal massimo da inizio anno di ¥ 33.640 a circa ¥ 32.000. In particolare, sul grafico giornaliero, l’indice è bloccato leggermente al di sopra della media mobile a 50 giorni.

Pertanto, una rottura al di sotto della media mobile spingerà il titolo a scendere nettamente nel breve termine. In tal caso, il prossimo livello da tenere d’occhio sarà a ¥ 30.734, l’oscillazione più alta nell’ottobre dello scorso anno.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.