BP riporta un forte calo dell’utile del secondo trimestre: “è stato un buon trimestre in generale”

Le azioni di BP plc (LON: BP) sono in verde questa mattina, anche se il gigante dell’energia ha riportato un significativo calo anno su anno del suo profitto del secondo trimestre.

BP aumenta i dividendi

Proprio come i suoi omologhi, il colosso del petrolio e del gas ha attribuito la debolezza del trimestre appena concluso principalmente al calo dei prezzi delle materie prime.

Il titolo BP è ancora in rialzo perché la società quotata a Londra ha aumentato il dividendo del 10% a 7,27 centesimi per azione e ha rivelato piani di riacquisto di azioni per un valore di 1,5 miliardi di dollari nel trimestre in corso. Su ” Squawk Box ” della CNBC, il CEO Bernard Looney ha dichiarato oggi:

Nel complesso è stato un buon trimestre. Abbiamo aumentato la produzione di petrolio e gas del 3,0%. Abbiamo ridotto i nostri costi di produzione del 9,0% e abbiamo ampliato anche altre parti dell’attività.

Le azioni BP sono attualmente pressoché piatte per l’anno.

BP riporta un profitto del 70% su base annua

BP ha chiuso il trimestre con 2,59 miliardi di dollari di profitto sul costo di sostituzione sottostante, in calo di quasi il 70% rispetto a un anno fa e ben al di sotto dei 3,50 miliardi di dollari previsti dagli esperti.

Il suo utile netto è stato di $ 1,79 miliardi contro $ 9,26 miliardi nello stesso trimestre dello scorso anno, secondo il comunicato stampa. Tuttavia, l’amministratore delegato ha osservato:

Abbiamo aumentato la nostra produzione di biocarburanti del 10%. Abbiamo quasi triplicato la nostra potenza nella nostra rete di ricarica per veicoli elettrici. Abbiamo aumentato la nostra attività di convenienza del 7,0%. Quindi, molta crescita nel primo semestre dell’anno.

Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sulle azioni BP.

Cos’altro è stato degno di nota nei guadagni di BP

Martedì, anche BP plc ha riportato un calo del 42% su base annua del suo flusso di cassa operativo a 6,29 miliardi di dollari.

La multinazionale britannica ha ora un debito netto di 23,66 miliardi di dollari in bilancio, rispetto ai 22,82 miliardi di dollari di un anno fa. Ribadendo la strategia di transizione energetica dell’azienda, il CEO Looney ha dichiarato alla CNBC :

Dobbiamo investire nel sistema odierno che è petrolio e gas. Allo stesso tempo, stiamo accelerando la transizione energetica. Nel 2019, abbiamo speso il 3,0% del nostro capitale al di fuori di petrolio e gas, nel 2022, fino al 30%.

