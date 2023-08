Mentre il prezzo di Curve DAO Token (CRV) sale, fai attenzione al rimbalzo di un gatto morto

Il prezzo del token Curve DAO (CRV) è rimbalzato durante la sessione notturna anche se sono continuate le preoccupazioni per la rete DeFi. Mercoledì il token è salito a un massimo di $ 0,60, molto più alto del minimo di questa settimana di $ 0,486. Anche altri token DeFi come MakerDAO, AAVE e Compound sono saltati.

I guai in curva continuano

Curve DAO è uno dei più grandi attori della finanza decentralizzata industria. La rete ha fatto notizia questa settimana dopo essere stata vittima di un hack che ha prosciugato oltre $ 100 milioni in più pool come msETH/ETH e pETH/ETH. Maggiori informazioni sull’hack di Curve qui.

Anche CRV, il suo token, è stato messo sotto pressione dopo che è stato rivelato che il fondatore dell’azienda aveva enormi prestiti garantiti. Di conseguenza, se questi prestiti fossero stati messi sotto pressione, ciò avrebbe portato a consistenti liquidazioni. Alcuni investitori, tra cui Justin Sun, il fondatore di Tron, sono intervenuti e hanno acquistato il token.

Non è chiaro perché il token CRV sia balzato bruscamente durante la notte. Ci sono tre possibili ragioni principali per questo. In primo luogo, è successo quando gli investitori hanno acquistato il calo. In passato, abbiamo visto i trader di criptovalute acquistare token quando si bloccavano. Ad esempio, li abbiamo visti acquistare Terra Luna e FTX Token quando i loro ecosistemi erano in difficoltà.

In secondo luogo, un’altra possibile ragione è che i grandi giocatori di criptovalute stanno pompando il token nel tentativo di impedire la liquidazione delle partecipazioni di Michael Egorov. Martedì Justin Sun ha acquistato token per un valore di oltre $ 2 milioni.

In terzo luogo, questo rimbalzo fa parte del ritorno delle criptovalute dopo che Fitch ha deciso di declassare gli Stati Uniti. Il downgrade ha spinto la maggior parte delle criptovalute al rialzo durante la sessione notturna, con Bitcoin che è salito sopra i 30.000$.

Previsione del prezzo del token DAO della curva

L’altro motivo è che questo potrebbe essere un rimbalzo di un gatto morto. Nella maggior parte dei casi, le criptovalute tendono a riprendersi brevemente dopo che si sono schiantate violentemente. Passando al grafico 4H, il token è rimbalzato e ha ribaltato l’importante punto di resistenza a 0,560$, il livello più basso di giugno.

È rimasto al di sotto delle medie mobili a 50 e 25 periodi, mentre il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al di sopra del livello di ipervenduto. Pertanto, questo rimbalzo, come altri rimbalzi del gatto morto, potrebbe essere temporaneo, il che lo vedrà riprendere il trend ribassista. In tal caso, il prossimo token Curve DAO da tenere d’occhio sarà a $ 0,50.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.