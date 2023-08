Previsioni per il prezzo dell’argento: segnale dopo il declassamento del rating di Fitch

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il prezzo dell’argento è rimasto sotto pressione questa settimana poiché gli investitori hanno reagito ai dati economici deboli provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti. Ha anche reagito alla decisione sui tassi d’interesse della scorsa settimana da parte della Federal Reserve e al declassamento del rating degli Stati Uniti. L’argento veniva scambiato a $ 24, inferiore al massimo di luglio di $ 25,25.

Crescita economica lenta e decisione della Fed

Il prezzo dell’argento ha reagito di recente a diverse notizie importanti. La scorsa settimana, la Federal Reserve ha deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25% in quello che alcuni ritengono sia l’aumento finale dell’anno. Ha spinto i tassi al livello più alto in oltre 22 anni.

Ci sono segnali che questo sia stato l’ultimo rialzo dei tassi da parte della Fed da quando l’inflazione americana è in calo. L’inflazione complessiva è scesa dal 4,1% di maggio al 3,0% di giugno. Allo stesso tempo, l’IPC core attentamente monitorato è sceso al 4,8%.

Pertanto, una pausa dei rialzi dei tassi aiuterà la banca a valutare l’impatto dei precedenti rialzi sull’andamento dell’inflazione.

In secondo luogo, l’argento ha reagito alla decisione di Fitch Ratings di declassare l’America da Tripla A a Doppia A+. Come ho scritto qui , Fitch ha notato che gli Stati Uniti stavano attraversando uno dei periodi più difficili con l’aumento del debito e dei pagamenti degli interessi. Il debito è balzato a oltre 32 trilioni di dollari, mentre si prevede che i deficit continueranno ad aumentare.

Il declassamento del rating del credito degli Stati Uniti è in realtà una buona cosa per l’argento e l’oro a causa delle sue caratteristiche di metalli preziosi. Molte persone acquistano oro e argento come copertura contro un collasso economico negli Stati Uniti.

In terzo luogo, il prezzo dell’argento ha reagito ai dati economici deboli della Cina e degli Stati Uniti. I dati del PMI manifatturiero pubblicati questa settimana hanno mostrato che il settore è in contrazione. Il governo cinese è stato persino costretto ad annunciare un altro giro di stimoli. L’argento è un importante metallo industriale che funziona bene quando le economie cinesi e statunitensi stanno andando bene.

Previsione del prezzo dell’argento

Il grafico 4H mostra che i prezzi dell’argento sono scesi al ribasso nelle ultime settimane. Ha raggiunto il picco di $ 25,25 il 20 luglio. Il metallo è sceso sotto l’importante supporto a 24,53 dollari, il livello più alto del 9 giugno.

Il prezzo dell’argento è sceso al di sotto delle medie mobili a 25 e 50 periodi. È anche sceso al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%, mentre il MACD si è spostato al di sotto del punto neutro.

Pertanto, il prezzo dell’argento rimarrà probabilmente in questo intervallo per un po’. Una rottura al di sotto del supporto chiave a 24,03$ indicherà una maggiore debolezza. In tal caso, il prossimo livello da tenere d’occhio sarà al punto psicologico a 23,50$.

