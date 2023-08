Volatility Shares, Grayscale e altri giganti finanziari fanno domanda per gli ETF future su Ethereum

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Sei rinomate società, Volatility Shares, Roundhill, Bitwise, Grayscale, Proshares e VanEck, hanno presentato istanza di ETF future su Ethereum. L’analista di Bloomberg ha twittato sulle applicazioni mercoledì.

Save

Volatility Shares ha confermato la Strategia Ethereum ETF nel suo deposito del 28 luglio alla Securities and Exchange Commission. Ha rivelato che i suoi ETF future su Ether cercano di raggiungere obiettivi finanziari investendo in contratti regolati in contanti che vengono scambiati sul Chicago Mercantile Exchange.

Inoltre, il fondo potrebbe investire in accordi di acquisto inverso e azioni di altre società e non direttamente in Ethereum.

Le società finanziarie hanno recentemente esplorato i fondi negoziati in borsa di criptovaluta. I documenti per gli ETF BTC spot da parte di giganti come BlackRock hanno accolto con favore un enorme ottimismo nello spazio crittografico nel giugno 2023. Gli asset digitali hanno guadagnato una posizione al rialzo in seguito alle applicazioni degli ETF Bitcoin.

Prospettive sui prezzi di Ethereum

Copy link to section

Mentre i prezzi delle criptovalute continuano a muoversi lateralmente, Ethereum ha guadagnato circa l’1,97% nell’ultimo giorno per essere scambiato a $ 1.863,21. La seconda criptovaluta più grande per valore ha chiuso la settimana in rialzo dello 0,21%.

Lo spazio altcoin ha imitato i movimenti di Bitcoin. Ether è crollato sotto i 1.900 dollari dopo il calo di BTC nella regione dei 29.000 dollari. Ether è leggermente aumentato dopo alcuni giorni di esplorazione di livelli al di sotto dei cruciali $ 1.850.

Ethereum agli occhi del regolatore?

Copy link to section

La SEC ha recentemente amplificato il controllo di altcoin, costringendo le società commerciali come Robinhood a rimuovere i token principali (leggi di più). Nel frattempo, il team legale della legge HODL ha cercato il punto di vista del regolatore su Ethereum. Tuttavia, un tweet del 1° agosto mostra che la Corte ha accolto la mozione della SEC di archiviare la causa.

Il continuo silenzio del legislatore sul fatto che Ethereum sia una sicurezza ha sollevato le sopracciglia all’interno degli spazi crittografici e legali. HODL Law ritiene che l’incapacità della SEC di rivelare la sua posizione significhi che l’autorità di regolamentazione vede Ether come una sicurezza.

Save