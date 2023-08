Chancer è una nuova applicazione per i mercati predittivi che funziona su blockchain. È la prima piattaforma di scommesse decentralizzata al mondo con un modello peer-to-peer. Con la sua promessa di decentramento, Chancer è stato allettante e gli investitori che puntavano a ottenere una quota. Dal lancio della prevendita il 13 giugno 2023, gli investitori hanno raccolto quasi 1,1 milioni di dollari. La prevendita sottolinea l’interesse e l’attesa degli investitori prima del lancio della mainnet.

Chancer sfrutta la tecnologia blockchain per cambiare le scommesse.

Uno degli ingredienti chiave del successo iniziale di Chancer è la sua promessa di scommesse decentralizzate. Qui è dove gli utenti possono decidere su cosa scommettere e impostare le proprie quote e regole. Gli scommettitori invitano anche i peer nei loro mercati di scommesse, oppure possono unirsi a quelli creati da altri. Si differenzia dalle scommesse convenzionali, in cui i bookmaker stabiliscono le quote sulle scommesse e determinano le regole.

I mercati di Chancer sono costruiti dagli utenti piuttosto che creati dai bookmaker. Gli utenti lanciano un mercato Chancer da qualsiasi evento con un risultato probabilistico e invitano altri a parteciparvi. Il decentramento consente maggiori opportunità di scommesse e aumenta la trasparenza.

Il token Chancer ($CHANCER) sarà la valuta di scambio sulla piattaforma di scommesse. Gli investitori possono richiedere i token su scommesse e vincite riuscite.

Chancer è un buon investimento?

Poiché le scommesse sono un settore popolare, Chancer ha una reale possibilità di avere successo. Ciò significa che possedere il token Chancer offre la possibilità di beneficiare del futuro apprezzamento del prezzo.

Chancer ha anche un focus sugli investimenti. Esistono ricompense per la creazione di mercato, in cui gli utenti guadagnano il token per la creazione dei mercati P2P. Gli investitori possono utilizzare la funzione di streaming live di Chancer o DAPP per creare mercati P2P per divertimento e guadagno.

Gli investitori possono anche puntare il token nativo per ottenere rendimenti. Questo è un modo ideale per garantire la crescita della piattaforma fornendo liquidità. Una funzione Share2Earn consente anche di guadagnare $CHANCER condividendo la piattaforma di scommesse.

L’obiettivo futuro è rendere Chancer autosufficiente, con numerose opportunità di guadagno. Gli utenti avranno la possibilità di diventare validatori di nodi e di essere ricompensati per questo.

I punti di forza di Chancer risiedono anche nel suo modello di governance, che garantisce trasparenza e fiducia. Il codice del progetto è open source. Chiunque può rivederla e proporre modifiche. Gli utenti apprezzano anche la governance quadratica, in cui utilizzano i propri crediti vocali per votare su questioni di governance.

Previsione di Chancer per il 2023 e il 2024

Chancer colma una lacuna nelle scommesse introducendo blockchain e un modello di scommesse P2P. Il futuro aumento del valore del token nativo si basa sulla sua capacità di mantenere questa promessa. I primi successi nella prevendita dimostrano che il potenziale per il token è enorme in futuro.

Gli analisti concordano sul fatto che Chancer potrebbe salire fino a 10 volte. La previsione è realistica, dato che le criptovalute sono aumentate di margini più che simili. Tuttavia, l’aumento previsto è probabile dopo il lancio della piattaforma principale nel primo trimestre del 2024. Pertanto, è probabile un prezzo di circa 0,1$ nel 2024 dagli attuali 0,011$.

Nel 2023, potremmo aspettarci che il prezzo di Chancer potrebbe muoversi notevolmente a causa delle speculazioni elevate. Ciò potrebbe verificarsi dopo che il token è stato quotato su Uniswap nel terzo trimestre del 2023. Sebbene sia ancora probabile un aumento del prezzo di 10 volte, un aumento conservativo del valore a tre cifre è più realistico.

Vale la pena acquistare Chancer adesso?

La prevendita di Chancer sta avvenendo rapidamente. Il prezzo aumenta in ogni fase della prevendita. Significa che l’acquisto nelle prime fasi della prevendita rappresenta una migliore opportunità.

Inoltre, il valore di Chancer è destinato a salire alle stelle quando il token debutterà sugli exchange. Questo avverrà quando il token sarà accessibile a molti investitori. Gli investitori stanno meglio acquistando in prevendita rispetto a quando il token è quotato e diventa costoso.

