Gli afflussi dell’ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) sono aumentati a luglio

Bitcoin ha avuto una performance difficile a luglio mentre il suo consolidamento continuava. È rimasto al di sotto del massimo da inizio anno di $ 31.000, mentre il volume e la volatilità hanno continuato a diminuire. Nonostante questa performance, ProShareS Bitcoin Strategy ETF (BITO) è rimasto abbastanza stabile, leggermente sotto i 17,55$. Come Bitcoin, il titolo BITO ETF è balzato di oltre l’80% rispetto al livello più basso di quest’anno.

Nonostante la performance del Bitcoin, l’ETF ProShares Bitcoin Strategy ha visto i suoi maggiori afflussi da mesi. I dati dell’ETF mostrano che il fondo ha avuto oltre $ 153 milioni di afflussi a luglio. Questo aumento ha spinto le sue attività totali a oltre $ 1 miliardo.

Quest’anno gli afflussi di BITO sono cresciuti. I suoi afflussi sono aumentati di oltre $ 82 milioni a giugno e $ 10,3 milioni a maggio. Gli unici deflussi sono avvenuti a febbraio, quando il fondo ha perso oltre 21,3 milioni di dollari.

L’ETF BITO ha registrato afflussi a luglio quando le discussioni sugli ETF Bitcoin sono diminuite. A giugno, diverse grandi aziende come Invesco, Blackrock e Ark Invest hanno presentato istanza di ETF Bitcoin spot alla Securities and Exchange Commission (SEC).

Non è ancora chiaro se la SEC accetterà questi ETF nonostante le loro clausole anti-sorveglianza. Nelle sue precedenti dichiarazioni, Gary Gensler ha espresso preoccupazione per questi fondi.

Ma la decisione finale probabilmente non dipenderà dalla SEC. Invece, gli investitori stanno guardando una scala di grigi in corso. Greyscale ha citato in giudizio la SEC per averle negato di convertire il suo Greyscale Bitcoin Trust (GBTC) in un ETF. Guardando al futuro, la performance di BITO ETF dipenderà da Bitcoin. Se il prezzo di Bitcoin aumenta, significa che il fondo avrà un breakout rialzista.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.