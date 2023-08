La Borsa di Tel Aviv collabora con Fireblocks per offrire servizi crittografici

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

L’unica borsa valori pubblica in Israele si sta preparando a lanciare servizi di criptovaluta, che porteranno all’introduzione di opportunità di criptovaluta più regolamentate in Israele. La Borsa di Tel Aviv (TASE) inizierà a offrire una gamma di nuovi prodotti e servizi di asset digitali in collaborazione con la piattaforma di asset digitali Fireblocks.

TASE ha affermato che la partnership le consentirà di fornire soluzioni di asset digitali di livello istituzionale per le entità regolamentate.

Viaggio nei servizi di criptovaluta della Borsa di Tel Avis

Nell’ottobre 2022, il TASE ha annunciato formalmente le sue intenzioni di costruire una piattaforma di risorse digitali basata su blockchain. La borsa israeliana ha voluto prendere in considerazione varie opzioni come parte del piano, compresa l’adozione di tecnologie innovative in piattaforme specializzate e la conversione delle infrastrutture esistenti a queste tecnologie.

La borsa voleva fornire una varietà di servizi e beni per le risorse digitali oltre ad altre cose.

Il TASE ha pubblicato una proposta nel marzo 2023 per approvare l’espansione delle attività di trading di criptovalute ai membri non bancari. La proposta afferma che i partecipanti non bancari saranno fornitori autorizzati di servizi di negoziazione e custodia di criptovalute.

Accordo TASE con Fireblocks

L’obiettivo della partnership è riunire la tecnologia di Fireblocks per lo spostamento, l’archiviazione e l’emissione di risorse digitali con l’esperienza e la presenza sul mercato di TASE nel mercato israeliano.

La nuova partnership tra TASE e Fireblocks è un “monumentale balzo in avanti nel panorama globale delle risorse digitali”, secondo Orly Grinfeld, dirigente di TASE. Secondo Grinfeld, la collaborazione:

“Siamo risoluti nella nostra ricerca di rivoluzionare il settore e il mercato dei capitali locale, e questa collaborazione incarna la nostra dedizione a fornire soluzioni di asset digitali sicure, regolamentate e innovative”.

La partnership tra Fireblocks e TASE si basa sui risultati di Project Eden, un progetto il cui obiettivo è utilizzare la tecnologia blockchain per emettere e liquidare titoli di stato digitali. La fase di prova del progetto, terminata all’inizio di giugno 2023, ha coinvolto Fireblocks e la società di criptovalute BlockFold.

