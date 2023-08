L’S&P 500 è in rialzo questa mattina dopo che il Bureau of Labor Statistics ha affermato che l’economia statunitense non ha aggiunto tanti posti di lavoro il mese scorso come previsto.

I posti di lavoro sono ancora cresciuti di mese in mese

I libri paga non agricoli sono aumentati di 187.000 a luglio rispetto alle previsioni degli economisti di 200.000.

Mese su mese, tuttavia, la cifra rappresenta un guadagno da 185.000. Tuttavia, Matt Maley, Chief Market Strategist di Miller Tabak, avverte che la possibilità di una recessione rimane sul tavolo.

Di solito è un anno dopo che vediamo l’impatto dell’inversione [della curva dei rendimenti]. Stiamo appena iniziando a vedere alcuni problemi, come il consumatore, vedendo alcune crepe lì. Quindi, non sono sicuro che la recessione sia completamente fuori discussione.

Il mese scorso il tasso di disoccupazione si è attestato al 3,5% contro il 3,6% previsto. L’indice di riferimento è aumentato di circa il 20% per l’anno alla scrittura.

Il punto di vista di Maley sull’S&P 500

Ancora più importante, la retribuzione oraria media, una metrica che la banca centrale osserva da vicino, è aumentata dello 0,4% nel mese e del 4,4% su base annua.

La stima del Dow Jones era rispettivamente dello 0,3% e del 4,2%. Condividendo la sua opinione sul mercato azionario, Maley ha detto oggi al ” Worldwide Exchange ” della CNBC :

Siamo 21 volte i guadagni del 2023, quasi 20 volte i guadagni dei prossimi 12 mesi. È caro. Quando hai tassi di interesse più alti, diventa molto più difficile giustificare le valutazioni [attuali].

La notizia arriva poco dopo che la Federal Reserve statunitense ha alzato i tassi di altri 25 punti base, ma ha affermato che “potrebbe” finire per essere l’ultimo rialzo del ciclo, come riportato da Invezz qui.

