USD/PHP: il peso arretra mentre l’inflazione filippina scende di nuovo

Il tasso di cambio USD/PHP è salito dopo gli ultimi dati sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) delle Filippine. La coppia è salita negli ultimi tre giorni consecutivi e si aggira al livello più alto dal 23 giugno. È salito di oltre il 2,5% dal livello più basso della scorsa settimana.

Inflazione filippina, dati NFP USA

L’inflazione al consumo nelle Filippine ha continuato a scendere a luglio. I dati pubblicati dall’agenzia statistica del paese hanno mostrato che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) è sceso dallo 0,2% di giugno allo 0,1% di luglio.

Questo calo si è tradotto in un aumento annuo del 4,7%, inferiore alla stima mediana del 4,9%. L’inflazione si è attestata al 5,4% a giugno. Questi numeri mostrano che l’inflazione è in calo negli ultimi mesi dopo aver raggiunto il picco dell’8,7% nel febbraio di quest’anno.

Questi numeri segnalano che la banca centrale del Paese manterrà i tassi di interesse costanti nei prossimi mesi poiché l’economia mostra alcuni segnali di debolezza. La banca ha mantenuto invariati i tassi di interesse nelle ultime due riunioni. Il suo prossimo incontro avverrà il 17 agosto.

In una dichiarazione di venerdì, il capo della banca centrale delle Filippine ha avvertito di essere pronto a stringere se l’inflazione rimane alta. Egli ha detto:

“Il BSP è pronto ad adeguare la posizione di politica monetaria secondo necessità per prevenire l’ulteriore ampliamento delle pressioni sui prezzi e l’emergere di ulteriori effetti di secondo ordine”.

USD/PHP attende i dati NFP USA

Il prossimo importante catalizzatore per la coppia USD/HP saranno i prossimi dati sui salari non agricoli (NFP) statunitensi previsti per venerdì. Questi sono numeri importanti poiché la Fed ha affermato che rimarrà dipendente dai dati quando prenderà le prossime decisioni.

Gli economisti intervistati da Reuters si aspettano che i dati rivelino che il mercato del lavoro si è indebolito a luglio. Precisamente, la stima mediana è che l’economia ha aggiunto 175.000 posti di lavoro ad agosto dopo averne aggiunti 149.000 nel mese precedente.

Un rapporto di ADP ha mostrato che il settore privato americano ha aggiunto oltre 340.000 posti di lavoro durante il mese. In passato, i dati dell’ADP tendevano a differire dal rapporto ufficiale del Bureau of Labor Statistics (BLS).

Gli economisti prevedono che il tasso di disoccupazione rimanga intatto al 3,6% mentre l’orario settimanale medio si attesta al 34,4. La retribuzione oraria media dovrebbe attestarsi al 4,2%, in calo rispetto al precedente 4,4%. Questi numeri arriveranno in un momento in cui gli investitori sono preoccupati per l’economia statunitense dopo il rating del credito di Fitch, di cui ho scritto qui.

