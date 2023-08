IA è stata la parola d’ordine nelle chiamate agli utili di questa stagione. Dopotutto, è ciò che ha guidato gran parte dell’entusiasmante rally del 20% da inizio anno dell’S&P 500.

Il mercato dell’intelligenza artificiale potrebbe crescere di dieci volte fino al 2030

Attualmente l’intelligenza artificiale ha una valutazione di circa 200 miliardi di dollari e, secondo Statista, questo mercato crescerà di dieci volte e varrà quasi 2,0 trilioni di dollari entro la fine di questo decennio.

Ciò che questa proiezione suggerisce è che l’intelligenza artificiale non è solo un fenomeno a breve termine. È qui per restare e progetti come Shiba Memu vogliono immergersi nel suo trionfo. Ancora più edificante è vedere gli investitori premiare l’intelligenza artificiale di un’azienda che spinge questa stagione degli utili più di ogni altra cosa.

Ad esempio, Advanced Micro Devices o AMD hanno registrato un calo del 18% su base annua delle entrate trimestrali questa settimana. Tuttavia, il titolo è rimasto resiliente perché il produttore di chip ha affermato che il coinvolgimento dell’IA è aumentato di oltre sette volte nel secondo trimestre (leggi di più).

Il CEO di AMD condivide la sua opinione sull’intelligenza artificiale

Lisa Su, CEO di AMD, prevede che il mercato dei soli chip IA incentrati sui data center varrà 150 miliardi di dollari entro il 2027. Parlando con CNBC dopo il rilascio degli utili trimestrali, tuttavia, ha confermato che l’intelligenza artificiale sarà integrata in modo significativo anche nei personal computer.

Siamo entusiasti dell’intelligenza artificiale in tutte le aree del mercato. La vediamo nei data center più grandi per collegare i dispositivi ai PC. Abbiamo appena lanciato una serie di prodotti che hanno IA all’interno del PC. Ciò significa che il tuo PC sarà molto più produttivo in futuro.

Si noti che AMD è solo uno di questi esempi. Altri nomi importanti, tra cui Nvidia, Microsoft, Apple, Google – e non solo – stanno andando all-in nei confronti dell’IA.

E poi, ovviamente, ci sono progetti emergenti come Shiba Memu che si impegnano a capitalizzare ed esplorare anche il potenziale dell’intelligenza artificiale.

Cosa c’entra Shiba Memu con l’IA?

Shiba Memu si definisce una “potenza di marketing” che utilizza l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per creare e distribuire contenuti personalizzati su Internet che servono a promuoverlo. Nel White Paper disponibile sul proprio sito, Shiba Memu si pone come equivalente a “100 agenzie di marketing”.

La cosa particolarmente interessante di questo progetto è che oltre all’uso specifico dell’intelligenza artificiale, al suo interno c’è anche una rete crypto alimentata da una criptovaluta meme nativa chiamata “SHMU”.

SHMU mira a costruire sulla rapida crescita del mercato delle monete meme che è passato da 0$ nel 2020 a oltre 20 miliardi di dollari nel 2022. Il token crypto vale 0,0176$ in prevendita al momento della scrittura di questo articolo.

Una volta terminata la prevendita, Shiba Memu verrà elencato negli exchange di criptovalute che tende a essere un catalizzatore materiale per un ulteriore apprezzamento del prezzo. Ciò che è anche degno di nota è che il prezzo di SHMU aumenta dopo ogni 24 ore.

Shiba Memu (SHMU) è un buon investimento?

Shiba Memu potrebbe essere un buon investimento in quanto potrebbe beneficiare non solo dei venti favorevoli dell’IA, ma anche di quelli che aiutano il più ampio ecosistema crypto. Si noti che si prevede che il mercato delle criptovalute vedrà un CAGR del 12,5% fino al 2030.

La sua prevendita ha raccolto oltre 1,5 milioni di dollari in poche settimane, il che segnala già una forte domanda per SHMU, che potrebbe aumentare ulteriormente una volta che il progetto basato su blockchain lancerà la sua dashboard AI il prossimo anno.

Anche Shiba Memu o la moneta meme SHMU potrebbero trarre vantaggio se la SEC degli Stati Uniti finisse per dare la sua benedizione per un ETF Spot Bitcoin. Considerando che un gestore patrimoniale con un track record impeccabile nell’ottenere approvazioni normative per fondi negoziati in borsa – BlackRock Inc ha presentato domanda per un ETF Bitcoin, è concepibile che il primo ETF Spot Bitcoin negli Stati Uniti sia in vista.

Infine, il mese scorso la Federal Reserve statunitense ha alzato i tassi di altri 25 punti base, che potrebbe finire per essere l’ultimo rialzo dei tassi del ciclo, come riportato da Invezz qui. Man mano che la banca centrale fa perno, l’interesse per le scommesse rischiose come le criptovalute può aumentare e aiutare anche la moneta SHMU.

Maggiori dettagli sulla prevendita di Shiba Memu sono disponibili sul sito web qui.

