Inter Miami, una squadra di calcio americana attualmente in fondo alla Major League Soccer (MLS) USA, sta facendo notizia con i suoi nuovi acquisti. La squadra ha fatto di tutto per mettere in rete calciatori di fascia alta tra cui Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets.

L’Inter Miami ha raccolto solo 16 punti su 19 partite. Tuttavia, David Beckham e il co-proprietario dell’Inter Miami Jorge Mas hanno promesso ai fan che avrebbero fatto acquisti importanti prima dell’inizio della gara di ritorno e le cose sembrano andare a posto. La squadra sta anche cercando di convincere Luis Suarez, tra gli altri migliori giocatori, a unirsi alla squadra prima della prossima partita del 21 agosto.

La febbre Messi negli Stati Uniti

Sebbene la Major League Soccer statunitense sia molto indietro in termini di qualità rispetto a squadre come la Premier League inglese, la mossa di Messi ha suscitato un effetto elettrizzante, soprattutto per i residenti di Miami desiderosi di vedere il GOAT giocare nel loro cortile.

Finora Messi ha giocato tre partite con l’Inter Miami e ha segnato cinque gol. Sebbene abbia segnato due gol in ciascuna delle ultime due partite, il suo miglior gol con l’Inter Miami rimane ancora il suo tiro vincente al suo debutto contro il Cruz Azul il 21 luglio.

Lionel Messi ha segnato un gol decisivo all’ultimo secondo con una punizione di curling nella sua partita d’esordio con l’Inter Miami contro il Cruz Azul, portando la sua nuova squadra alla vittoria per 2-1 nella partita di apertura della Coppa di Lega.

Il club è stato persino costretto ad aggiungere posti extra al suo stadio da 18.000 posti per accogliere l’ondata di tifosi che sembrano non preoccuparsi dell’aumento dei biglietti delle partite fintanto che riescono a vedere il GOAT in azione.

E mentre alcuni potrebbero voler credere che l’hype sia solo per un po’, Messi è noto per mantenere il suo gameplay per tutto il tempo e il meglio potrebbe ancora venire nonostante la sua età avanzata. Detto questo, la MLS americana potrebbe essere destinata a una grande esplosione, che è una vittoria per giocatori di football, tifosi e scommettitori nel paese noto per qualsiasi sport, tranne il calcio.

