Previsioni del prezzo USD/JPY: è tempo di una battuta d’arresto temporanea?

Il trading estivo quest’anno è il più lento possibile. In effetti, la volatilità del mercato FX del 2023 era notevolmente bassa.

Tuttavia, ciò non significa che rimarrà lo stesso nei mesi rimasti fino alla fine dell’anno commerciale. Dopotutto, solo quattro mesi fa, a marzo, il mondo finanziario era estremamente preoccupato per il sistema bancario regionale statunitense.

Gli investitori erano così preoccupati che hanno venduto la coppia USD/JPY (ovvero, un indicatore per la stabilità del mercato finanziario) da 137 a meno di 130 – uno straordinario calo di sette punti.

Tuttavia, come si è scoperto, le cosiddette “crisi” non erano altro che un’opportunità per i trader di caricare più posizioni lunghe su USD/JPY. La coppia di valute ora viene scambiata sopra 142, proprio nel mezzo di un intervallo importante per i trader tecnici.

Prima di esaminare la prospettiva tecnica, mostriamo com’è l’inflazione giapponese in questo momento. In breve, è ben al di sopra dell’obiettivo della Bank of Japan (BOJ).

Il lettore dovrebbe concentrarsi sul New Core CPI, una misura che esclude l’energia oltre al cibo fresco. I dati suggeriscono che l’inflazione in Giappone è la più alta degli ultimi due decenni e ci sono pochi o nessun segno di un’inversione significativa.

Previsioni del prezzo USD/JPY: cosa verrà dopo: 152 o 136?

Il quadro tecnico è complicato per almeno un paio di motivi.

Innanzitutto, questo è il periodo di tempo giornaliero, il che significa che è necessario del tempo per un breakout significativo. In questo momento, il mercato si trova nel mezzo di un intervallo critico, lontano da 133 e altrettanto lontano da 152.

In altre parole, può andare in entrambe le direzioni.

La chiave per interpretare questo grafico è il triangolo limite mostrato in nero nel grafico sopra.

La nozione di triangolo limite dice molto su come potrebbe essere la futura azione dei prezzi. Più precisamente, indica i livelli che il mercato dovrebbe raggiungere. Inoltre, indica anche la sequenza in cui il mercato dovrebbe raggiungere quei livelli.

In secondo luogo, poiché il mercato si trova al centro dell’intervallo, è altrettanto difficile andare long qui che andare short.

Tornando alla sequenza menzionata in precedenza, il mercato dovrebbe raggiungere livelli specifici; il quadro dell’analisi tecnica è chiaro: USD/JPY dovrebbe prima salire a 152 e poi a 132. Tuttavia, potrebbe farlo in un mese, in un trimestre o anche dodici mesi. Nel frattempo, può scendere a 138 o 135 prima di rimbalzare più in alto.

Riassumendo, non sorprende che la coppia USD/JPY si trovi nel mezzo di un intervallo critico durante i mesi di trading estivi. Non commettere errori, entro la fine di settembre sarà chiaro a tutti dove andrà la coppia USD/JPY.

La mia opinione è che raggiungerà prima 152 e poi 132, ma per ora serve pazienza.

