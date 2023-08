Shiba Memu (SHMU) ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua prevendita e ha rilasciato un annuncio importante in mezzo al più ampio malessere del mercato. Il 3 agosto, il nuovo progetto crittografico basato sull’intelligenza artificiale ha fatto scalpore nel mondo delle meme coin con l’annuncio della sua quotazione su BitMart, uno dei migliori exchange di criptovalute sul mercato.

Poco dopo, la prevendita – che dovrebbe concludersi tra 60 giorni – ha superato gli 1,6 milioni di dollari raccolti. Gli ultimi sviluppi si sono aggiunti all’inesorabile esuberanza degli investitori che circonda questo progetto basato sull’intelligenza artificiale.

Cos’è Shiba Memu?

Una dashboard IA che dovrebbe essere il motore di un sistema di marketing intelligente è ciò che ha fatto impazzire Shiba Memu. L’intelligente integrazione della tecnologia blockchain e dell’intelligenza artificiale in una nuova strategia di meme coin si sta già dimostrando un punto di svolta. Come dimostrato finora dalla performance della prevendita, gli investitori che cercano di posizionarsi in vista del prossimo ciclo di mercato vedono la prevendita SHMU come un’opportunità.

Shiba Memu è in prevendita e attualmente ha un prezzo di 0,0181$. Il suo prezzo segue un programma di 24 ore semplice ma efficace e attraente. Ciò significa che il prezzo di SHMU aumenta leggermente ogni 24 ore, con il prossimo aumento, ad esempio, impostato per spingerlo a 0,0183$.

Partecipa alla prevendita qui.

Previsioni sulla crescita di Shiba Memu: l’intelligenza artificiale è un grosso problema

La tecnologia blockchain ha continuato a guadagnare terreno in tutto il mondo e i recenti sviluppi normativi hanno reso ottimista la comunità delle criptovalute. In cima a questo c’è un tema caldo, che è l’IA. Si prevede che entrambi i settori, quello delle criptovalute e dell’IA, cresceranno in modo significativo, quest’ultimo fornendo una base per le previsioni chiave delle principali società tecnologiche tra cui Meta, Alphabet, Microsoft e Nvidia.

Lo stesso vale per questo nuovo progetto che sta cercando di attingere all’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), all’apprendimento automatico e all’analisi predittiva per sviluppare una piattaforma di self-marketing alimentata dal token SHMU. Il whitepaper delinea un’allocazione dell’85% dei token per la prevendita.

La prevendita è un buon momento per investire in Shiba Memu?

Sebbene gli investitori riceveranno i loro token quando la prevendita terminerà e avrà luogo la distribuzione, molti vedono i livelli di prezzo come punti di ingresso interessanti per un progetto che si prepara a tentare la supremazia delle meme coin. Monete come Dogecoin, Shiba Inu e Pepe hanno creato delle community e si sono rivelati un grande successo nelle classifiche per capitalizzazione di mercato.

Tuttavia, la prevendita di Shiba Memu sta mostrando quanto siano presi dai suoi investitori di giochi di intelligenza artificiale che non sarebbe sorprendente vedere SHMU appollaiato sopra uno di questi token principali. L’annuncio della quotazione di BitMart potrebbe annunciare il nuovo inizio che porterà Shiba Memu a nuovi livelli quando finalmente sarà disponibile sul mercato aperto.

In tal caso, i token SHMU potrebbero rivelarsi un ottimo acquisto per chiunque li acquisti durante questa prevendita, dai primi uccelli che hanno acquistato a 0,011125$ a quelli che probabilmente si uniranno quando il prezzo è a 0,024400$. In particolare, il prezzo del token sarà aumentato del 119% rispetto al livello iniziale. Per coloro che acquistano SHMU oggi, ciò significa un aumento di circa il 35% da 0,0181$.

Scopri di più su questa moneta meme visitando il loro sito web.

