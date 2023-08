Shiba Memu sfida il sentiment da risk-off mentre la prevendita raccoglie 1,6 milioni di dollari, ma dovresti comprare?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Shiba Memu, un nuovo progetto crypto rivoluzionario e meme, ha raccolto più di 1,638 milioni di dollari in prevendita. Il progetto ha generato ondate dal lancio della prevendita grazie al suo utilizzo dell”IA. Shiba Memu utilizzerà l’intelligenza artificiale per commercializzarsi e fornire utilità ai suoi investitori. Gli investitori vedono il progetto al di là di una semplice etichetta meme. Le dinamiche dei prezzi dei token possono anche attirare gli investitori poiché il valore aumenta ogni giorno alle 18:00. Per acquistare SHMU, visita il sito web del progetto.

Il sentiment da risk-off si insinua nei mercati

I mercati sono attualmente in uno stato d’animo di risk-off, che interessa le criptovalute e le azioni. Per quanto riguarda le criptovalute, solo Shiba Inu è rimasto in territorio positivo nell’ultima settimana tra i primi 20. I guadagni riflettono le aspettative positive del suo progetto blockchain, Shibarium.

Le azioni sono state contrastanti poiché gli investitori hanno valutato lo stato dell’economia e le azioni future della Fed. All’inizio del mese, l’agenzia di rating Fitch ha declassato il rating a lungo termine degli Stati Uniti a “AA+” da “AAA”. Nonostante l’agenzia abbia assegnato un “outlook stabile” e riaffermato il rating degli Stati Uniti a “AAA”, il rating ha inviato segnali contrastanti.

Nel frattempo, l’economia statunitense ha generato meno posti di lavoro del previsto a luglio. Tuttavia, ci sono stati notevoli cali della disoccupazione e guadagni salariali. Il rapporto ha inviato segnali contrastanti sulla via della stretta economica.

Le prospettive contrastanti potrebbero essere responsabili dei guadagni lenti e negativi delle criptovalute. Ciò non ha scoraggiato gli investitori in Shiba Memu, spiegando potenzialmente le prospettive del progetto.

Cos’è Shiba Memu?

Shiba Memu è una criptovaluta meme basata sull’intelligenza artificiale. Il progetto trae il suo valore dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale per commercializzarsi, creare PR e generare clamore. Shiba Memu si reinventa continuamente, imparando dalla crème de la crème per diventare una potenza di marketing.

A differenza dei suoi predecessori meme, Shiba Memu non fa affidamento sulle menzioni degli influencer per diventare una sensazione. Lo fa scrivendo la propria storia attraverso forum e social network. Grazie a questa sua capacità, Shiba Memu ha un grande potenziale per diventare un token meme influente.

Shiba Memu tiene inoltre informati i suoi investitori attraverso una dashboard IA. Gli utenti possono porre domande, dare idee e monitorare le ultime attività di marketing in tempo reale. In effetti, gli utenti possono guadagnare SHMU fornendo preziosi feedback sul sistema AI.

Shiba Memu spodesterà altre criptovalute meme?

Ovviamente, c’è abbastanza spazio per tutti nello settore dei meme. Alla luce di questo, non si può certamente suggerire che Shiba Memu detronizzerà i suoi concorrenti. Tuttavia, con la sua unicità, Shiba Memu potrebbe diventare un nome familiare.

Pensa a grandi progetti di intelligenza artificiale come ChatGPT. Il successo iniziale di ChatGPT mostra che l’IA è qui per restare. Shiba Memu potrebbe cavalcare questa tendenza in crescita per ottenere successo e superare i suoi colleghi meme.

Inoltre, c’è molto da aspettarsi dalle capacità future di Shiba Memu. Le applicazioni AI nel marketing sono in rapida crescita. Poiché la maggior parte delle operazioni passa alla blockchain e all’intelligenza artificiale, Shiba Memu potrebbe diventare influente nella transizione. Ciò rende la futura sostenibilità del progetto solida e in grado di superare i suoi pari più vicini.

Dovresti investire in Shiba Memu?

Le criptovalute meme, in generale, sono stati asset molto richiesti. Il valore di mercato è salito alle stelle a 20 miliardi di dollari all’inizio del 2022 da 0$ all’inizio del 2020. I primi investitori hanno ottenuto rendimenti supernormali ogni volta che si verifica un’ondata di meme. Tuttavia, l’incapacità delle criptovalute meme di mantenere il valore è una delle principali preoccupazioni. La caratteristica deriva dalla mancanza di utilità nel mondo reale dai beni.

Uno dei principali vantaggi di Shiba Memu è che è ancora nuovo ed è costruito con un focus sulla sostenibilità. Con la prevendita a vendita rapida, la quotazione dei token potrebbe accogliere variazioni di prezzo selvagge. I guadagni potrebbero essere mantenuti grazie al suo utilizzo dell’IA e alla proposta di valore unica del progetto. Questo rende Shiba Memu un potenziale investimento per il 2023 e oltre.

