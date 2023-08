FTSE MIB messo sotto pressione dalle tasse straordinarie delle banche italiane: comprare il calo?

L’indice FTSE MIB è stato sottoposto a forti pressioni questa settimana a causa del calo del sentiment sui titoli azionari italiani. L’indice, che traccia le più grandi aziende italiane, è sceso negli ultimi sei giorni consecutivi. La maggior parte di questi guadagni è arrivata martedì con l’escalation delle preoccupazioni per il settore bancario.

Tasse straordinarie in Italia

L’indice FTSE MIB è crollato più duramente di altri indici europei martedì. Questo declino è avvenuto quando gli investitori hanno scaricato le azioni delle banche italiane dopo che il parlamento del paese ha approvato una gigantesca tassa sui guadagni.

Quest’anno le banche italiane saranno costrette a pagare una tassa del 40% sul loro margine di interesse. In una dichiarazione separata per placare il mercato, il governo ha affermato che la tassa sarà limitata allo 0,1% delle sue attività ponderate per il rischio.

Secondo il FT, che ha citato una persona a conoscenza della questione, ha affermato che la risposta aveva lo scopo di calmare parzialmente il mercato. Nonostante il passo indietro, le banche italiane dovranno ancora versare al governo oltre 1,8 miliardi di fondi extra.

Di conseguenza, le banche sono state le società con le peggiori performance nell’indice FTSE MIB. Le azioni Bper Banca e BCA MPS sono scese di oltre il 10% mentre Fineco Bank, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Generali hanno perso oltre il 5%.

Le banche italiane hanno registrato un forte aumento degli interessi attivi a seguito della decisione della Banca Centrale Europea (BCE) di alzare i tassi di interesse. I politici sostengono che queste banche non hanno aumentato gli interessi pagati ai clienti in linea con questo balzo.

Questi titoli bancari rimarranno probabilmente sotto pressione mercoledì dopo la decisione di Moody’s di declassare alcune delle principali banche americane. Alcune delle banche che sono state declassate sono state M&T Financial, Pinnacle Financial e Webster Financial. Moody’s ha anche esaminato banche come Truist, BNY e Northern Trust.

Storicamente, l’indice FTSE MIB tende a sottoperformare dopo una giornata negativa a Wall Street. Indici come Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi di oltre 15 martedì.

L’indice reagirà anche a diversi guadagni importanti di alcune delle più grandi società europee. Alcuni dei più importanti sono Generali, Unipo Gruppo e Deutsche Telekom.

Previsioni sull’indice FTSE MIB

Le azioni italiane hanno fatto bene quest’anno. L’indice FTSE MIB è salito a un massimo di € 29.730 a luglio. Di recente, tuttavia, l’indice si è ritirato ed è sceso al di sotto della media mobile a 50 giorni. Rimane leggermente al di sopra della media mobile a 100 giorni.

Anche l’indice FTSE 100 è leggermente al di sopra del lato inferiore del canale ascendente. Pertanto, l’indice probabilmente si ritirerà e poi riprenderà la tendenza rialzista mentre gli acquirenti puntano alla resistenza chiave a 29.000 €. Una mossa al di sotto del lato inferiore del canale ascendente indicherà una maggiore debolezza.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.