Questa leggenda del private equity si rammarica di non aver acquistato Bitcoin a $ 100

Bitcoin è stato un pessimo investimento negli ultimi due anni poiché il prezzo è sceso da un record di $ 67.000 agli attuali $ 29.400. Nonostante questo declino, David Rubenstein, il fondatore di Carlyle Group, si rammarica di non aver acquistato Bitcoin dieci anni fa, quando costava meno di $ 100.

David Rubenstein sostiene il caso di Bitcoin

Copy link to section

In un’intervista con Bloomberg, David Rubenstein ha sostenuto il caso di Bitcoin. Per prima cosa, ha notato che BTC è stato un grande investimento nel corso degli anni. Ha ragione poiché BTC è balzato di oltre il 300% negli ultimi cinque anni. Nello stesso periodo, l’oro e l’indice Nasdaq 100 ad alto contenuto tecnologico sono balzati di meno del 120%.

Dal 2014, Bitcoin è balzato di oltre il 10.000%. Questa performance è avvenuta nonostante alcuni importanti problemi nel settore, tra cui un giro di vite normativo in Cina e il crollo di Mt Gox.

David Rubenstein ha anche notato che c’era richiesta di una valuta che esiste al di fuori dei regolamenti governativi. Riguardo ai regolamenti, ha affermato che la Security Exchange Commission (SEC) di Gary Gensler ha perso un caso importante in un caso americano. Come abbiamo scritto qui , la SEC aveva accusato Ripple Labs di offrire XRP come sicurezza senza seguire la legge.

Soprattutto, Rubenstein ha sostenuto che Bitcoin prospererà anche se il contesto normativo è peggiorato. Ha citato l’elevata domanda internazionale di Bitcoin e altre criptovalute.

https://www.youtube.com/watch?v=-ua2ZwdB4eE

La tendenza TradFi è in corso

Copy link to section

L’intervista di David Rubenstein è arrivata in un momento in cui è in corso una tendenza nota come TradFi. TradFi è una situazione in cui le società finanziarie tradizionali abbracciano le criptovalute.

Ad esempio, grandi aziende come Invesco, Blackrock e VanEck hanno presentato istanza di ETF sul Bitcoin. Anche Larry Fink, il capo di Blackrock, il più grande asset manager del mondo, ha parlato positivamente di Bitcoin nelle ultime settimane.

Le ultime notizie sulle criptovalute è stata la decisione di PayPal di lanciare la sua nuova stablecoin, PYUSD.

La dichiarazione di David Rubenstein è stata degna di nota a causa del suo status nel settore del private equity. Ha fondato Carlyle Group, una delle più grandi società di PE del settore con oltre 385 miliardi di dollari.

Save