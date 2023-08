Conviene acquistare azioni internazionali sulla possibilità di un ritorno ciclico?

È stata una settimana lenta per i mercati finanziari poiché gli investitori attendono il rapporto sull’inflazione statunitense previsto tra poche ore. In quanto tale, non è stato un ambiente ideale per il day trading e la speculazione azionaria a breve termine.

Invece, questo è l’ambiente perfetto per la pianificazione a lungo termine. Le condizioni di trading estive consentono agli investitori di allontanarsi dai mercati poiché c’è molto tempo per considerare le opportunità nei mesi e negli anni a venire.

Il mercato azionario statunitense si è ripreso nel 2023 nonostante le sfide in corso come il ciclo di inasprimento della Fed. Ma le azioni internazionali (ovvero le azioni di paesi diversi dagli Stati Uniti) hanno registrato un rialzo ancora maggiore.

Perché dovresti investire in azioni internazionali?

Il mercato azionario statunitense è il più grande del mondo. Ha costantemente sovraperformato le azioni internazionali nell’ultimo decennio, quindi forse gli investitori sono riluttanti a spostare fondi su altri mercati.

Ma ci sono molte ragioni per farlo.

Il primo è la diversificazione. Un’economia incerta, come quella attuale, offre la migliore scusa per diversificare il portafoglio dalle azioni statunitensi.

In secondo luogo, le azioni internazionali vengono scambiate a valutazioni molto basse. Ad esempio, rispetto all’S&P 500, il rapporto P/E relativo per le azioni internazionali è del 30% inferiore alla media a lungo termine.

In terzo luogo, il dollaro debole (ad esempio, la coppia EUR/USD ha toccato il minimo lo scorso ottobre e si è rialzata di oltre 1.500 pip o 15 cifre grandi) favorisce le azioni internazionali piuttosto che quelle domestiche.

Un modo per monitorare la performance delle azioni internazionali è guardare l’indice MSCI EAFE.

L’indice MSCI EAFE esclude le azioni statunitensi e canadesi

L’indice MSCI EAFE replica la performance delle azioni di 21 mercati sviluppati diversi da Stati Uniti e Canada. Si concentra principalmente sulle azioni europee, ma include anche mercati come Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Singapore e Giappone.

Il 2023 è stato un buon anno per le azioni internazionali, come dimostra l’indice MSCI EAFE. L’indice ha formato un possibile modello rialzista, un cosiddetto triangolo in esecuzione.

I triangoli correnti nei mercati rialzisti sono difficili da interpretare perché la maggior parte dei trader considera il pattern un cuneo ascendente (ovvero un pattern ribassista). Ma a meno che l’azione del prezzo non scenda al di sotto del punto più basso del modello (onda a), il bias rimane rialzista con un obiettivo del 161,8% del movimento prima del triangolo, proiettato dalla fine del triangolo.

In altre parole, l’MSCI EAFE potrebbe facilmente salire a 3.000 piuttosto che scendere al ribasso.

Indice MSCI EAFE vs. S&P 500

Il grafico sottostante mostra l’andamento delle azioni internazionali rispetto all’indice . In parole povere, solo tra il 2003 e il 2008 le azioni internazionali hanno sovraperformato maggiormente le azioni statunitensi.

Quindi, forse, dato il dollaro debole e la prospettiva che la Fed possa raggiungere prima o poi il tasso terminale, investire in azioni internazionali non è una cattiva scelta.

