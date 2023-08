Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

DraftKings Inc (NASDAQ: DKNG) ha registrato un utile a sorpresa per il suo secondo trimestre fiscale la scorsa settimana mentre gli Stati Uniti hanno continuato a legalizzare le scommesse online. Le sue azioni hanno guadagnato oltre il 15% negli ultimi giorni.

Cramer condivide la sua opinione su DraftKings

Ma Jim Cramer non è d’accordo con il sell-off. È convinto che DraftKings sia pronta per un’ulteriore crescita in vista dell’inizio della stagione NFL il mese prossimo.

Il CEO Jason Robbins sta ottenendo risultati. Non vorrai perderti la stagione calcistica, fidati di me.

Si noti che la società quotata al Nasdaq ha anche alzato la sua previsione di vendita per l’intero anno, che ora supera di circa 220 milioni di dollari il consensus.

Ancora più importante, almeno tre aziende (Wells Fargo, JPMorgan, Truist) sono ancora più positive nei confronti di DraftKings dopo il suo aggiornamento trimestrale, suggerendo che gli analisti vedono una forza continua nelle scommesse online nei prossimi mesi.

Questo è forse il motivo per cui ESPN ha anche collaborato con Penn Entertainment questa settimana per lanciare uno sportsbook (leggi di più) – ed è possibile che la crescente domanda di gioco d’azzardo non sarà limitata a questi grandi e importanti nomi.

Piattaforme emergenti come Chancer.com potrebbero trarne vantaggio.

Chancer è al centro delle scommesse online

Chancer è una piattaforma basata su blockchain che mira a rivoluzionare le scommesse online.

Il progetto mette insieme lo streaming live e le scommesse sui social affinché i suoi utenti non solo abbiano un’esperienza di gioco più eccitante ma anche relativamente più sicura. È alimentato da un token nativo omonimo che puoi utilizzare per creare scommesse o parteciparvi.

La futura rete completamente decentralizzata vuole capitalizzare il mercato delle scommesse e dei giochi digitali da 90 miliardi di dollari che dovrebbe espandersi a un CAGR del 10% in futuro.

Ciò che è ancora più interessante è che le dinamiche di domanda e offerta tendono effettivamente a determinare il prezzo del token $CHANCER, il che significa che puoi vederlo essenzialmente come un potenziale investimento.

Al momento della scrittura, il token BSC0 costa 0,011$ in prevendita.

La NFL potrebbe aumentare la domanda per il token Chancer

Come è facilmente immaginabile, una maggiore domanda potrebbe tradursi in un apprezzamento del prezzo per il token $CHANCER.

È qui che entra in gioco la prossima stagione calcistica. In genere, la NFL porta a un aumento delle scommesse che potrebbe invitare più utenti su Chancer.com quest’anno a creare e partecipare a scommesse online, per le quali avranno bisogno del token nativo della piattaforma.

Messi insieme, la National Football League potrebbe aumentare la domanda di $CHANCER che potrebbe fungere da catalizzatore per un aumento dei prezzi.

Anche senza la stagione calcistica, tuttavia, il token BSC0 ha finora raccolto più di 1,2 milioni di dollari, il che dipinge un quadro piuttosto roseo della domanda che sta già vedendo.

Un altro aspetto positivo a breve termine per il token $ CHANCER potrebbe essere la sua pubblicazione sugli scambi di criptovalute, qualcosa che dovrebbe accadere una volta terminata la prevendita in corso.

Gli ETF su Bitcoin Spot potrebbero essere un vento favorevole per $CHANCER

Ricorda che $CHANCER, in fondo, è una criptovaluta, il che significa che il token nativo potrebbe beneficiare dei venti favorevoli legati alla criptovaluta e man mano che l’ecosistema cresce in modo più ampio.

Secondo Statista, le criptovalute diventeranno un mercato da 38 miliardi di dollari entro la fine di quest’anno e si espanderanno in modo aggressivo nei prossimi anni per raggiungere circa 65 miliardi di dollari nel 2027. Ciò indica una crescita di oltre il 70% in quattro anni.

Dall’inizio dell’anno, il mercato delle criptovalute si è già comportato molto bene, come evidenziato da un rally dell’80% in Bitcoin. Ma ci sono ancora fattori che potrebbero catalizzare la sua prossima tappa nel breve termine.

Ad esempio, gli investitori sono in attesa dell’approvazione normativa per un ETF Spot Bitcoin che Cathie Wood, l’amministratore delegato di Ark Investment Management, ha recentemente affermato che la SEC potrebbe dare il via libera a un gruppo di contemporaneamente.

Compresi Ark e BlackRock, altri sette gestori patrimoniali hanno presentato istanza all’autorità di regolamentazione statunitense per un tale fondo negoziato in borsa. Anche il mercato delle criptovalute potrebbe trarne vantaggio una volta che la banca centrale confermerà di aver alzato i tassi.

Tutto sommato, poiché lo spazio crittografico continua a riprendersi, anche Chancer come componente potrebbe rafforzarsi. Per i dettagli su come investire nel token $CHANCER, visita il sito web del progetto qui.

