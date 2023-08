Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Gli asset digitali stanno cambiando il modo in cui ci rapportiamo con il mondo della finanza. Sebbene molti percepiscano le criptovalute come investimenti speculativi senza valore, il settore continua a guadagnare slancio, offrendo ai follower vari modi per guadagnare reddito passivo.

Analizziamo tre asset che hanno ricontestualizzato la finanza moderna, Cardano, Shiba Inu e Chancer. Ciascuno di questi progetti ha caratteristiche uniche che offrono opportunità redditizie per gli utenti. Ad esempio, le istituzioni stanno sempre più adottando Cardano come metodo di pagamento.

La meme coin Shiba Inu ha sviluppato la sua rete e ora può far arricchire i suoi follower, mentre Chancer offre un’opportunità di guadagno unica agli appassionati di gaming. Chancer è un’applicazione predittiva basata su blockchain unica nel suo genere che consente agli utenti di impostare i propri termini di scommessa.

Shiba Inu: una meme coin che capitalizza

Copy link to section

Shiba Inu si è unito allo spazio crypto come token meme senza valore. Tuttavia, i suoi sviluppatori hanno introdotto altri casi d’uso per l’asset. Inoltre, la vivace community di SHIB ha aiutato la criptovaluta a tema ad attrarre più follower.

Invezz.com ha parlato delle diverse versioni imminenti progettate per migliorare le funzionalità e le offerte all’interno dell’ecosistema Shiba Inu. In quel contesto, Shiba Inu non è più un meme ma un legittimo investimento in criptovaluta che può arricchire gli utenti.

Il token di Chancer: trasforma le scommesse utilizzando la tecnologia blockchain

Copy link to section

Mentre Shiba Inu e Cardano attirano l’attenzione grazie alle loro opportunità di investimento, il token di Chancer ($CHANCER) offre il primo mercato predittivo al mondo basato su blockchain per consentire agli utenti di scommettere su vari eventi. Il progetto ha avuto una spinta maggiore grazie ai suoi servizi decentralizzati, consentendo alle persone di impostare il proprio gioco, le regole e le probabilità.

$CHANCER potenzia la piattaforma Chancer, offrendo ai titolari opportunità uniche di trarre profitto dai loro mercati predittivi in base alla loro esperienza e ai loro interessi. I membri che detengono il token possono creare i loro mercati o scommettere su ciò che creano altri Chancers.

Chancer è un buon investimento?

Copy link to section

Chancer promette di trasformare il modo in cui prevediamo i risultati e premiamo le previsioni accurate nell’era del web3.

La prevendita di Chancer, iniziata il 13 giugno, ha come obiettivo 15.000.000 di dollari e avverrà in 12 fasi. Il valore dell’asset aumenta in ogni fase, attualmente nella seconda fase.

La prevendita di Chancer ha recentemente superato il milione di dollari, confermando l’entusiasmo della community per l’esclusiva piattaforma di scommesse decentralizzata. Nel frattempo, la tabella di marcia indica che eventuali aumenti sostenibili di $CHANCER potrebbero verificarsi nel 2024, quando finalmente verrà lanciata la piattaforma principale.

Cardano – un’altra criptovaluta che si fa notare

Copy link to section

Mentre Shiba Inu continua ad attirare l’attenzione, anche altre altcoin si stanno muovendo. Cardano è tra i progetti che hanno ricevuto un interesse significativo nello spazio. Il suo team di esperti ha lanciato una rete sostenibile e sicura per la creazione di contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate.

Cardano offre una piattaforma robusta e scalabile in grado di soddisfare la domanda futura nello spazio blockchain. Di conseguenza, alcune istituzioni accettano Cardano e altre criptovalute come opzioni di pagamento. Come visto qui, Cardano rimane un’opportunità di investimento redditizia.