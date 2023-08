Previsioni NZD/USD prima della riunione della RBNZ, verbali del FOMC

La coppia NZD/USD è scesa negli ultimi quattro giorni consecutivi mentre gli investitori si concentrano sull’imminente decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) e sui verbali del FOMC. È sceso a un minimo di 0,5980, il livello più basso da novembre 2022.

Prossimo rialzo del tasso RBNZ

Una delle più grandi notizie sul forex questa settimana sarà l’imminente decisione sui tassi di interesse da parte della RBNZ. La decisione, prevista per mercoledì, arriverà in un momento difficile per l’economia neozelandese.

Dati recenti hanno rivelato che la Nuova Zelanda è entrata in una recessione mentre la domanda interna ed esterna diminuisce. L’economia si è contratta dello 0,1% nel trimestre di marzo e gli analisti prevedono che la debolezza sia continuata nel secondo trimestre.

Anche l’inflazione della Nuova Zelanda è a un livello elevato. I dati più recenti hanno rivelato che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) principale è aumentato dell’1,1% nel secondo trimestre. E la scorsa settimana, i dati hanno mostrato che le aspettative di inflazione sono salite al 2,83% nel terzo trimestre.

Pertanto, la RBNZ si trova in una situazione difficile in cui ha bisogno di aumentare i tassi per combattere l’inflazione mentre l’economia si sta contraendo. La cosa bilanciante sarà che la banca lasci i tassi invariati al 5,50% come ha fatto nelle ultime due riunioni. I tassi della Nuova Zelanda sono aumentati dallo 0,25% nell’agosto 2021.

La prossima notizia importante da tenere d’occhio sulla coppia NZD/USD saranno i prossimi verbali del FOMC di mercoledì. Questi verbali forniranno più colore sull’ultima riunione in cui la banca ha deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25%.

I verbali arriveranno dopo che gli Stati Uniti hanno pubblicato dati incoraggianti sull’inflazione. I dati hanno rivelato che l’inflazione complessiva è salita al 3,2%, mentre i prezzi core sono scesi al 4,7% a luglio. Di conseguenza, alcuni analisti ritengono che la Fed sospenderà i suoi aumenti dei tassi per il resto dell’anno.

Analisi tecnica NZD/USD

Il tasso di cambio da NZD a USD ha registrato un forte trend ribassista negli ultimi giorni. Sta oscillando all’importante livello di supporto poiché è stata anche l’oscillazione più bassa il 31 maggio. La coppia è anche scesa al di sotto delle medie mobili a 25 e 50 giorni.

Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al di sotto del punto neutrale e si sta avvicinando al livello di ipervenduto. Pertanto, ci sono due potenziali scenari prima della decisione RBNZ. In primo luogo, la svendita potrebbe continuare, spingendo la coppia al supporto successivo a 0,5900. La situazione alternativa è quella in cui la coppia rimbalzerà e testerà nuovamente il livello di resistenza a 0,6200.

