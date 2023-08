Il prezzo di Sui è salito da 0,1$ esplorando la soglia dei 2$ dopo un notevole aumento del 1.900%. L’aumento ha seguito l’offerta DEX iniziale di metà aprile del progetto e il lancio principale della rete il 3 maggio.

Tuttavia, l’alt non è riuscito a mantenere le vette, ritirandosi al di sotto della zona di prezzo di 1$. Nel frattempo, gli appassionati di Sui attendono un rimbalzo dalla criptovaluta.

Previsione dei prezzi

SUI si aggira intorno a 0,6078$ dopo un aumento del 3%. Tuttavia, il suo volume di scambi è crollato del 22% a circa 79 milioni di dollari. Inoltre, il token ha guadagnato il 2% nell’ultima settimana. Nel frattempo, il grafico conferma il ribasso poiché la SUI viene scambiata al di sotto della media mobile semplice (SMA) a 50 giorni.

Il Relative Strength Index a 40,78 mostra imminenti condizioni di ipervenduto per Sui, evidenziando un potenziale aumento dei prezzi. Inoltre, la Moving Average Convergence Divergence vacilla oltre la linea del segnale, con candele verdi che emergono. Ciò mostra gli acquirenti che si uniscono al mercato.

Gli indicatori confermano che il prezzo SUI potrebbe aumentare nei prossimi giorni. Tuttavia, l’ altcoin rimane massicciamente al di sotto dei picchi di maggio.

L’impossibilità di salire alle stelle dal supporto a 0,5592$ comporterà sfide per colpire la resistenza a 1$, portando a ulteriori cali di prezzo.

Shiba Memu: aumento del ROI e autosufficienza con l’IA

Shiba Memu è un nuovo progetto crypto che intende dominare l’attuale mania delle meme coin e il crescente interesse per l’intelligenza artificiale. Equiparandosi a “100 agenzie di marketing”, Shiba Memu utilizza il machine learning e l’intelligenza artificiale per pubblicizzarsi.

In qualità di powerhouse del marketing, Shiba Memu utilizza il software di intelligenza artificiale per apprendere da approcci di market di successo, creare PR e farsi pubblicità su varie piattaforme e forum social.

Shia Memu utilizza tecnologie all’avanguardia per garantire vantaggi come una maggiore trasparenza, autosufficienza e un maggiore ritorno sull’investimento. Il progetto rappresenta un’opportunità redditizia per gli appassionati interessati a profitti sostanziali a lungo termine.

Dovresti investire in Shiba Memu (SHMU)?

Shiba Memu potrebbe essere un’opportunità per fare soldi in quanto potrebbe trarre vantaggio dalla sua attenzione all’IA. Man mano che la moneta meme avanza, diventerà più potente e intelligente, portando a una crescita esponenziale. Sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare le capacità di marketing rende SHMU un candidato interessante per il prossimo rally del mercato delle criptovalute su larga scala.

La prevendita a tempo indeterminato di Shiba Memu ha superato gli 1,8 milioni di dollari. In particolare, i prezzi di SHMU aumentano ogni giorno alle 18:00 GMT. Il valore al momento della stampa è di 0,019675$, mentre il prezzo successivo sarebbe di 0,019900$. Puoi accedere a tutte le informazioni su questo incredibile progetto di meme coin sul loro sito ufficiale.

Invezz.com ha analizzato come Shiba Memu continui a creare hype nel mercato degli asset digitali nonostante l’inverno delle criptovalute in corso.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.