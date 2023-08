Chancer ha lanciato una prevendita del suo token il 13 giugno 2023. Gli investitori hanno acquistato token per un valore di 1,33 milioni di dollari due mesi dopo il lancio. La vendita avviene tra il crescente entusiasmo per la sua piattaforma di scommesse social alimentata da blockchain. Per molti, Chancer rappresenta un’opportunità significativa nelle scommesse, uno dei settori in più forte crescita. Inoltre, il suo modello di scommesse peer-to-peer consente agli investitori di essere al comando. Con la prevendita in corso, quanto può diventare rialzista questo token?

L’idea alla base di Chancer e delle scommesse P2P

Per molto tempo le scommesse sono state lasciate nelle mani dei bookmaker. I bookmaker determinano su cosa possono prevedere gli scommettitori. Fissano anche le probabilità e le regole del gioco. Questo ha limitato le scommesse agli sport tipici e ai grandi eventi come il calcio, il basket, ecc.

Chancer ha riflettuto su come gli investitori e gli scommettitori possano svolgere un ruolo più importante. Attraverso una piattaforma blockchain, gli investitori possono scommettere a distanza su più eventi. Ciò include consentire loro di scommettere sugli eventi o sulle situazioni che preferiscono.

Ad esempio, supponiamo che Jil si aspetti che l’atleta A vinca una maratona. James ha un’opinione diversa e vogliono piazzare una scommessa a favore e contro l’evento. Utilizzando la piattaforma Chancer, Jil può creare un mercato di scommesse per l’esito della maratona. Può quindi invitare James (peer) e quindi l’etichetta P2P. Secondo il modello, Jil e James possono determinare le probabilità di vincita e le regole per guidarli.

Con un modello P2P, Chancer mira a decentralizzare le scommesse. Il modello dovrebbe aumentare il numero di eventi e situazioni probabilistici su cui scommettere.

L’idea di investimento alla base di Chancer

Chancer può sembrare una piattaforma di scommesse migliorata, ma è molto di più. La piattaforma è costruita per attrarre investitori che cercano di aumentare i loro redditi passivi.

Innanzitutto, il token Chancer ha un enorme potenziale. Il token è il mezzo per scambiare valore sulla piattaforma e richiedere le vincite. Con le scommesse su un settore forte e in crescita, più scommettitori su Chancer aiuteranno il token a salire di prezzo.

In secondo luogo, gli utenti vengono premiati per la creazione di mercati Chancer. In quanto tale, la piattaforma offre agli investitori vantaggi per la loro esperienza e il loro sforzo di market-making.

In terzo luogo, gli investitori possono mettere in stake il token e generare rendimenti. Ricevono anche tariffe scontate per la creazione o l’adesione a giochi P2P. E quando ottengono più utenti che si uniscono alla piattaforma, vengono ricompensati per i loro sforzi.

Infine, possedere il token offre agli investitori la possibilità di diventare membri della community di Chancer. Gli investitori possono contribuire, proporre e fornire feedback sul funzionamento della piattaforma. L’attributo aumenta la fiducia e la trasparenza e rende Chancer una piattaforma guidata dall’utente.

Chancer diventerà rialzista nel 2023 e in futuro?

Chancer ha attirato la domanda sin dal lancio della prevendita. Ciò potrebbe indicare che il token è orientato a una corsa rialzista quando verrà quotato nel terzo trimestre del 2023. Pertanto, esiste una forte possibilità che il token aumenti di valore dopo la quotazione CEX. La prima quotazione sarà su Uniswap.

Tuttavia, i guadagni di Chancer di lunga durata potrebbero essere realizzati nel 2024 e oltre. Questo è dopo il lancio della piattaforma principale, che vedrà un maggiore utilizzo della piattaforma.

Con le aspettative delle scommesse P2P, un aumento di 10 volte del valore di Chancer nel 2024 è probabile. Nel 2023 gli incrementi di valore potrebbero essere determinati dalla speculazione. Prudentemente, un aumento del 100% nel 2023 è un obiettivo realistico.

Comprare Chancer durante la prevendita

Chancer costa 0,011$ nella sua seconda fase di prevendita, un aumento rispetto a 0,01$ nella prima fase.

Nella fase successiva, il token è impostato per aumentare a 0,012$. Ciò significa che il valore di $CHANCER è inferiore nelle fasi iniziali. Il token può essere acquistato utilizzando ETH, USDT, BNB e BUSD.

