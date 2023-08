Cosa aspettarsi dalla RBI tra i forti prezzi dei pomodori, l’aumento del CPI e la contrazione del WPI?

Il tasso di inflazione dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) indiano ha mostrato una brusca svolta verso l’alto, aumentando per il secondo mese consecutivo e raggiungendo il 7,4% su base annua a luglio 2023.

Questo è significativo perché per la prima volta in quattro mesi, il tasso di inflazione ha superato la fascia di inflazione fissata dalla Reserve Bank of India del 4%+(-)2% su base annua.

Fondamentalmente, il CPI o l’inflazione al dettaglio ha raggiunto il massimo di 15 mesi, al di sotto del 7,8% su base annua registrato nell’aprile 2022.

Non sorprende che durante il mese i prodotti alimentari si siano rivelati la principale sfida per l’economia, con le verdure che rappresentano quasi un terzo dell’inflazione, nonostante costituiscano solo il 6,04% del paniere dell’IPC.

Fortunatamente, l’IPC core è diminuito, passando al 5,1% su base annua dal 5,3% su base annua del mese precedente.

Dato l’elevato peso dei prodotti alimentari aggregati nel paniere dell’IPC, questo potrebbe essere un segnale che sebbene l’economia sia stata colpita da un grave shock, potrebbe rivelarsi temporaneo.

D’altra parte, l’indice dei prezzi all’ingrosso (WPI), fortemente influenzato dai prezzi prevalenti delle materie prime, si è contratto dell’1,4% su base annua.

Preparare il rapporto mensile sull’inflazione al dettaglio per l’India è di per sé un compito monumentale.

I prezzi vengono raccolti dal 99,5% dei villaggi del paese e dal 98,5% dei mercati urbani.

Per il mese di luglio, l’IPC è balzato al 7,4% su base annua, rispetto al 4,9% su base annua del mese precedente.

Un anno fa, nel luglio 2022, l’inflazione al dettaglio era del 6,7% su base annua.

Nell’ultimo rapporto, le aree rurali hanno registrato un’inflazione superiore al CPI del 7,6% su base annua, mentre le aree urbane erano del 7,2% su base annua.

Una componente chiave dell’aumento è stata l’indice dei prezzi alimentari al consumo (CFPI) che ha registrato un aumento dell’11,5% su base annua, rispetto al 4,5% su base annua di giugno 2023 e al 6,7% su base annua di luglio 2022.

In questo caso, la situazione si è ribaltata, con le aree urbane che hanno registrato un tasso di inflazione alimentare più elevato del 12,3% YoY, mentre le aree rurali sono state inferiori all’11,0% YoY.

Componenti

Cibo e bevande

Alimenti e bevande, che rappresentano il 45,86% del paniere CPI, hanno registrato un’inflazione del 10,6% su base annua, trainata dalle verdure che sono aumentate del 37,3% su base annua.

Come regola generale, le economie in via di sviluppo tendono ad avere allocazioni molto maggiori di prodotti alimentari nei panieri dell’inflazione, rispetto alle economie avanzate.

Di conseguenza, l’India e altri paesi in via di sviluppo sono soggetti a improvvisi picchi di inflazione, tra interruzioni agricole e condizioni meteorologiche avverse.

Nonostante rappresenti solo lo 0,57% del CPI, il contributo principale all’aumento dell’inflazione sono stati i prezzi dei pomodori, che secondo un rapporto di Reuters sono aumentati di circa il 1400% negli ultimi tre mesi.

Altri importanti contributi sono stati le spezie (21,6% su base annua), i legumi (13,3% su base annua) e i cereali e prodotti (13,0% su base annua).

Nel complesso, le verdure rappresentano il 7,46% del paniere, mentre spezie, legumi e cereali rappresentano rispettivamente il 3,11%, il 2,95% e il 12,35%.

Negli ultimi mesi, i prezzi degli ortaggi (e in particolare del pomodoro) sono aumentati vertiginosamente a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli, tra cui caldo eccessivo, precipitazioni a scacchi e interruzioni logistiche associate.

In effetti, il CFPI ha raggiunto la lettura più alta dall’ottobre 2020.

Altre categorie

Dal grafico sopra, è chiaro che le altre categorie chiave all’interno del CPI sono molto compatte e stanno convergendo, mentre il cibo e le bevande, che rappresentano quasi la metà dell’indice, sono improvvisamente saliti radicalmente.

Fortunatamente, queste dinamiche hanno permesso all’IPC core di rimanere sotto controllo, ma dimostrano le sfide a breve termine che l’India può affrontare a causa delle interruzioni legate alle condizioni meteorologiche, sottolineando al contempo la potenza dell’aumento dei prezzi dei pomodori nel paese.

Pertanto, per ottenere curve di inflazione più uniformi, l’importanza di investire in migliori trasporti, catene del freddo e stoccaggio, nonché una scoperta trasparente dei prezzi e l’eliminazione delle pratiche del mercato nero come l’accaparramento non può essere sopravvalutata.

I lettori interessati possono saperne di più sulle recenti politiche indiane in materia di pomodoro e riso qui.

CPI statale

Copy link to section

Con l’eccezione di Manipur e Tripura, gli stati dell’India nord-orientale sono rimasti all’interno della fascia di inflazione prescritta dalla RBI.

Inoltre, anche Jammu e Kashmir, West Bengal, Goa, Delhi e Lakshadweep rientrano nel raggio d’azione.

L’inflazione al dettaglio di Delhi si è attestata al 3,7% su base annua nel mese di luglio.

Le isole Andamane e Nicobare, un arcipelago di quasi 600 isole, hanno registrato un CPI del 6,08% su base annua, mancando di poco il tetto obiettivo.

Il Chhattisgarh, uno stato con una popolazione di 30 milioni di persone, ha visto un’inflazione del 6,05%, anch’essa spinta oltre l’obiettivo dal drammatico aumento dei prezzi dei pomodori.

Misure per frenare l’inflazione alimentare

Copy link to section

Il governo indiano ha adottato alcune misure per limitare l’inflazione alimentare.

Alcune delle misure chiave includono:

Rilascio di pomodori a prezzi agevolati

Rilascio di cipolle dalle scorte tampone

Facilitare le importazioni di pomodori dal Nepal

Vietare l’esportazione di alcune varietà di riso

Rilascio di legumi dalle scorte tampone

L’arrivo previsto di nuovi arrivi di verdure sul mercato fresco

WPI

Copy link to section

L’inflazione dell’indice dei prezzi all’ingrosso (WPI) è stata registrata a (-) 1,4% per luglio 2023 rispetto a -4,1% a giugno 2023.

Gli articoli primari, che costituiscono il 22,62% del paniere WPI, sono aumentati del 7,6% su base annua e sono stati guidati da articoli alimentari (14,3% su base annua) e minerali (5,2% su base annua).

La spinta dei prezzi per gli articoli alimentari è arrivata dalle verdure, che sono aumentate del 62,1% su base annua.

Al contrario, i prezzi dei semi oleosi (-9,6% YoY) e del greggio e del gas naturale (-13,7% YoY) sono diminuiti rispetto al mese corrispondente dell’anno precedente.

Fuel and Power, che rappresenta il 13,15% del paniere, è diminuito del 12,8% su base annua.

Anche i prodotti manifatturieri, che costituiscono il saldo 64,23% dell’indice, sono diminuiti del 2,5% a/a, a causa di metalli (-6,1% a/a), prodotti chimici e prodotti chimici (-7,1% a/a), carta e prodotti di carta (-8,3% YoY) e il tessile (-9,0% YoY).

Il calo più marcato è stato registrato da oli e grassi vegetali e animali, che sono diminuiti del 22,6% su base annua.

È interessante notare che anche i prodotti alimentari fabbricati sono diminuiti, registrando un (-)4,0% su base annua.

L’indice alimentare WPI, che comprende articoli alimentari all’interno di articoli primari e prodotti alimentari da prodotti manifatturieri, è passato dal (-) 1,2% su base annua a giugno 2023 al 7,8% a luglio 2023.

Come discusso in precedenza, gli impatti meteorologici su CPI e WPI attraverso i canali dei prezzi alimentari possono essere significativi, come mostrato nel grafico sottostante (su base annua).

RBI potrebbe aumentare

Copy link to section

Dato il modo in cui l’inflazione è salita alle stelle, è improbabile che i prezzi degli ortaggi diminuiscano in modo significativo in tempi brevi e potrebbero contribuire a un’inflazione complessiva elevata almeno per i prossimi 2-3 mesi.

Tuttavia, il fatto che l’IPC abbia violato il tetto dell’obiettivo di inflazione potrebbe portare la RBI ad aumentare i tassi dello 0,25% nella prossima riunione.

Ciò avviene dopo che la RBI ha lasciato il tasso ufficiale invariato al 6,5% per il terzo incontro consecutivo, ma ha aumentato le sue previsioni di inflazione per l’intero anno dal 5,1% al 5,4% ad agosto.

L’esito finale dell’IPC di fine anno dipenderà dall’efficacia delle strategie del governo per contenere l’inflazione alimentare, nonché dal verificarsi di condizioni meteorologiche favorevoli.

Tuttavia, è possibile che l’inflazione core continui a rimanere relativamente inalterata, in particolare se il WPI rimane in territorio di contrazione.

Tuttavia, nei prossimi mesi, la pressione al rialzo sui prezzi del petrolio greggio e del petrolio commestibile internazionale potrebbe rappresentare un rischio per il WPI.

L’inflazione alimentare, essendo aumentata tra CPI e WPI, continuerà a essere la preoccupazione principale in entrambe le misurazioni fino alla fine dell’anno.

