Analisi USD/KRW mentre le importazioni della Corea del Sud, le esportazioni crollano di nuovo

Il rally del tasso di cambio USD/KRW è continuato mercoledì dopo un’altra serie di dati economici deboli dalla Corea del Sud. È balzato a un massimo di 1.338,20, il punto più alto dal 17 maggio.

Dati deboli della Corea del Sud

L’economia della Corea del Sud è in difficoltà a causa del calo della domanda esterna per alcuni dei suoi prodotti. I dati del Dipartimento del Commercio hanno mostrato che le esportazioni sono diminuite del 16,4% a luglio dopo essere diminuite del 16,5% nel mese precedente. Come ho scritto qui , le esportazioni sono in calo da novembre.

Nel frattempo, le importazioni della Corea del Sud sono diminuite del 25,4% a luglio, portando a un surplus commerciale di 1,56 miliardi di dollari. Questi numeri indicano che l’economia del paese non sta andando bene, soprattutto a causa della scarsa domanda di semiconduttori.

Pertanto, è probabile che la Bank of Korea manterrà i tassi di interesse invariati nei prossimi mesi. A luglio, li ha lasciati intatti per il quarto mese consecutivo e ha insistito sul fatto che era prematuro iniziare a parlare di tagli dei tassi di interesse.

Anche la coppia USD/KRW ha reagito moderatamente ai dati provenienti dagli Stati Uniti. In un rapporto, l’agenzia di statistica ha osservato che le vendite al dettaglio sono aumentate a luglio mentre l’inflazione è scesa. La cifra principale delle vendite al dettaglio è aumentata dello 0,7% a luglio, mentre la cifra principale è aumentata dell’1%.

Pertanto, la Fed potrebbe offrire un altro rialzo dei tassi nella riunione di settembre. Se ciò accade, spingerà i tassi al livello più alto in oltre 23 anni. La Fed pubblicherà i verbali della sua ultima riunione mercoledì.

Analisi tecnica USD/KRW

Il tasso di cambio da USD a KRW ha registrato un forte trend rialzista nelle ultime settimane. Questo rimbalzo è iniziato quando la coppia ha formato un modello double-bottom a 1.263. Di recente si è spostato sopra la scollatura di questo modello a 1.322 e si sta avvicinando alla prossima resistenza a 1.343.

La coppia si è spostata al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni. Pertanto, la coppia probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo livello di resistenza chiave a 1.360.

