L’airdrop di AITECH potrebbe essere un’altra truffa del fondatore di Park First

L’imminente airdrop di $ AITECH potrebbe essere un’altra truffa ben orchestrata che potrebbe costare agli investitori milioni di dollari. Una persona a conoscenza del problema ha scritto a iNvezz fornendo dettagli sul token e sul suo creatore.

Perché $AITECH potrebbe essere una truffa

AITECH è un imminente progetto blockchain fondato da Paul Farhi, un noto attore di truffe sugli investimenti nel Regno Unito. Secondo il sito web di AITECH, Farhi si descrive come il fondatore e capo delle operazioni internazionali. Dice anche questo di se stesso :

“Inizialmente focalizzato su Property & Fine Art, la traiettoria di Paul è cambiata quando è stato introdotto a Bitcoin nel 2015, accendendo una passione incrollabile dentro di lui. Da quel momento in poi, non si è più voltato indietro”.

Ciò che Paul Farhi non menziona è che ha orchestrato una famosa truffa nel Regno Unito nota come Park First. Questo schema ha incoraggiato migliaia di persone a investire in unità di stoccaggio e parcheggi aeroportuali e guadagnare un rendimento del 14% entro due anni.

Lo schema è diventato un successo e ha attirato migliaia di clienti e 230 milioni di finanziamenti. Poi è caduta in liquidazione e la società è stata costretta a pagare 25 milioni di sterline dalla FCA. La FCA ha descritto lo schema come un “schema di investimento collettivo illegale” che utilizzava dichiarazioni fuorvianti.

In particolare, Paul Farhi è stato menzionato in un altro programma noto come Allansons Growth Market, in cui i clienti hanno perso oltre 20 milioni di sterline.

Cos’è AITECH?

AITECH, la società fondata da Paul Farhi, sta ora raccogliendo 8 milioni di dollari dagli investitori prima dell’airdrop, che dovrebbe avvenire il 24 agosto. Attraverso il marketing online, AITECH è diventata popolare nei social media, guadagnando oltre 158.000 follower su Twitter. Uno sguardo alla sua pagina Twitter mostra che la società ora opera a Dubai, un luogo con politiche normative permissive.

Secondo il suo white paper, Solidus di Paul Farhi ha costruito un grande data center HPC (High-Performance Computing) situato nell’Unione Europea. Mira a fornire questa infrastruttura alle aziende che sfruttano l’intelligenza artificiale e altre funzionalità di cloud computing. Utilizzerà il modello di intelligenza artificiale come servizio (AIAAS), che sarà alimentato dal token AITECH.

Solidus avrà quattro flussi di entrate: AIAAS, Blockchain-as-a-Service, mercato AI e potenza HPC. $AITECH è progettato per concedere in licenza questi servizi, premiare gli utenti e la governance DAO.

Come abbiamo scritto qui, il numero di truffe crittografiche è aumentato negli ultimi anni. Questo aumento è stato sostenuto da normative lassiste nel settore.

