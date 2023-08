USD/CNY: Renmnibi è a rischio mentre la PBoC lotta per salvare la valuta

La svendita del renmnibi non si sta attenuando nonostante le autorità cinesi abbiano intensificato le misure a sostegno della valuta. Il tasso di cambio USD/CNY è salito a un massimo di 7,31, il livello più alto dal novembre dello scorso anno. È aumentato di quasi il 9% rispetto al massimo da inizio anno.

La Cina sta andando peggio del previsto

All’inizio di questa settimana, ho scritto che le vendite al dettaglio, la produzione industriale e gli investimenti in immobilizzazioni in Cina sono aumentati a un ritmo più lento del previsto a luglio. Tutti questi numeri sono in calo per la maggior parte di quest’anno.

Ulteriori dati pubblicati due settimane fa hanno rivelato che le esportazioni e le importazioni della Cina sono crollate a luglio. Il calo delle sue importazioni ha spinto il surplus commerciale della Cina a oltre $ 80 miliardi durante il mese.

Gli analisti ritengono che l’economia cinese stia andando peggio di quanto previsto dai numeri ufficiali. Per prima cosa, la maggior parte delle società immobiliari statali ha avvertito che i loro profitti diminuiranno quest’anno.

Queste aziende si uniscono a società private, che sono sull’orlo del collasso. Evergrande ha presentato istanza di protezione fallimentare a New York e Country Garden sta per passare alla ristrutturazione. Altre società immobiliari più piccole stanno andando peggio.

Il crollo del settore immobiliare cinese è importante perché rappresenta più di un quarto dell’economia. Allo stesso tempo, i dati pubblicati sia da S&P che da Caixin hanno mostrato che il PMI manifatturiero si è contratto negli ultimi mesi. Inoltre, il prezzo per spedire container dalla Cina sta diminuendo, come evidenziato dai deboli guadagni di ZIM Integrated.

Nel frattempo, le tensioni in corso tra Stati Uniti e Cina stanno avendo un impatto sugli investimenti nel Paese. Di conseguenza, gli investimenti diretti esteri (IDE) nelle società cinesi sono crollati.

È in questo contesto che la PBOC ha adottato misure per sostenere l’economia, pochi giorni dopo aver tagliato i tassi. La banca ha fissato il punto medio giornaliero del renminbi a 7,200, inferiore alla stima di 7,3047. In una nota, un analista di Goldman Sachs ha dichiarato:

“Idealmente vorrebbero tagliare i tassi senza deprezzamento del renminbi, ma dato quanto è forte il dollaro e quanto sono alti i tassi di interesse statunitensi, non puoi farlo”.

Analisi tecnica USD/CNY

Il tasso di cambio USD/CNY ha registrato una forte tendenza al rialzo negli ultimi mesi. È rimasto al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni e all’importante livello di supporto a 7,1178, il livello più basso del 17 luglio. La coppia ha nuovamente testato il supporto a 7,2662 (massimo 30 giugno).

Pertanto, i fondamentali suggeriscono che la coppia USD/CNY continuerà a salire man mano che le prospettive per la Cina si fanno più cupe. Ciò è in linea con le mie precedenti previsioni sullo yuan.

