Con l’aumento dell’indice DAX, penso che presto potrebbe scendere a € 15.000

L’indice DAX tedesco si è ripreso lunedì anche se i prezzi del gas naturale in Europa sono aumentati e i numeri economici deboli. L’indice è salito a 15.665 euro lunedì, superiore al minimo della scorsa settimana di 15.482 euro. Anche altri indici europei come Dow Jones, FTSE MIB e CAC 40 sono rimbalzati.

Permangono grandi preoccupazioni

Il DAX tedesco e altri indici si sono ripresi lunedì poiché gli investitori hanno reagito a diverse notizie importanti. In primo luogo, la banca centrale cinese ha continuato a sostenere l’economia attuando un altro taglio dei tassi di interesse. Ha tagliato il tasso primario del prestito a un anno e ha lasciato invariato il tasso a 5 anni.

Gli analisti ritengono che questi tagli dei tassi non avranno un impatto positivo sull’economia cinese. Per prima cosa, la maggior parte delle aziende e degli individui ha intrapreso un miglioramento del bilancio mentre si muove per ridurre il proprio debito. Ciò avrà un impatto su settori chiave dell’economia come quello immobiliare e manifatturiero.

La Cina è un paese importante per aziende tedesche come BMW, Volkswagen e BASF che fanno molti affari in Cina.

Nel frattempo, i prezzi europei del gas naturale hanno ripreso a salire a causa delle preoccupazioni sui flussi di GNL dall’Australia. Il prezzo del Title Transfer Facility è salito a 41 euro per megawattora, pochi punti al di sotto del livello più alto di questo mese. È balzato di oltre il 50% dal minimo di questo mese.

L’impennata dei prezzi del gas significa che l’inflazione europea è destinata a riprendersi, mettendo sotto pressione la Banca centrale europea (BCE). La maggior parte degli analisti si aspetta che la BCE interrompa i suoi aumenti dei tassi o ne implementi un altro quest’anno.

L’aumento dei prezzi del gas avrà anche un impatto sull’inflazione del paese, che di recente ha rallentato rapidamente. I dati dell’agenzia di statistica hanno mostrato che l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) è sceso al ritmo più alto dal 2009. Il PPI è sceso del 6%, più del previsto 5,1%.

I top mover nell’indice DAX sono stati Adidas, Sartorius, Commerzbank, MTU Aero, Zalando e Airbus Group. Tutte queste azioni sono aumentate di oltre l’1,50%. I maggiori ritardatari nell’indice sono stati Vonovia, Covestro e Siemens Energy.

Previsioni dell’indice DAX

L’indice DAX ha formato un pattern triple-top a 16.347€ tra giugno e agosto. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è solitamente un segnale ribassista. La sua scollatura era di € 15.426, vicino al livello più basso della scorsa settimana.

Anche l’indice DAX è sceso al di sotto della linea di tendenza ascendente mostrata in verde. Questa linea di tendenza collega i livelli più bassi dal dicembre dello scorso anno. Ha anche superato la media mobile a 50 giorni.

Pertanto, l’indice ha più ingredienti per continuare la tendenza ribassista nei prossimi giorni. Se ciò accade, il prossimo livello da tenere d’occhio sarà a € 15.000.

