Il costruttore di case britannico Crest Nicholson taglia le prospettive per l’intero anno

Le azioni di Crest Nicholson Holdings PLC (LON: CRST) hanno toccato il minimo da inizio anno questa mattina dopo che il costruttore di case ha avvertito della continua debolezza futura.

Crest Nicholson incolpa i tassi ipotecari

Copy link to section

Lunedì, la società di costruzioni ha accusato l’aumento dei tassi ipotecari e l’incertezza economica mentre ha ridotto la sua guida per l’utile al lordo delle imposte rettificato per l’intero anno.

Crest ora prevede di chiudere l’anno in corso con un utile ante imposte di 50 milioni di sterline su base rettificata, in calo significativo rispetto alla precedente previsione di 73,3 milioni di sterline. La società quotata a Londra ha dichiarato oggi in un comunicato stampa :

Mentre i prezzi sono rimasti resilienti in un mercato con un’offerta limitata e pochi venditori in difficoltà, l’incertezza economica sta scoraggiando i potenziali traslochi.

I colleghi, tra cui Bellway e Barratt Developments, hanno fatto eco allo stesso nelle ultime settimane. Le azioni Crest sono ora in calo di circa il 35% rispetto al massimo di aprile.

Crest Nicholson ha avuto un inizio debole in H2

Copy link to section

Crest Nicholson ha visto le sue vendite settimanali per punto vendita attestarsi a 0,25 case nelle sette settimane fino al 18 agosto. In precedenza aveva guidato per 0,50 unità per la seconda metà del 2023.

Si noti che la società di costruzioni ha registrato un calo del 60% su base annua dell’utile del primo semestre a giugno. Secondo Russ Mold, direttore degli investimenti di AJ Bell:

La portata dell’avvertimento di Crest Nicholson potrebbe essere uno shock per gli investitori dato che ha riportato i risultati del primo semestre solo un paio di mesi fa e questo suggerisce la velocità e l’entità del deterioramento del mercato.

Attualmente CRST paga un dividend yield del 9,65%. Sempre lunedì, Rightmove ha affermato che i prezzi medi richiesti per le case nel Regno Unito sono diminuiti notevolmente questo mese.

Save